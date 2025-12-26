Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:44

Небо не прощает ошибок: беспилотный удар по пункту дислокации оказался решающим

Боеприпас Куб уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском — Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" войск беспилотных систем уничтожил пункт временной дислокации с живой силой противника на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Удар был нанесен в рамках боевой работы подразделений группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции.

Удар по позициям противника

Как уточнили в военном ведомстве, в операции приняли участие военнослужащие 164-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии. Целью стало скопление живой силы ВСУ, выявленное на купянском направлении. Применение барражирующего боеприпаса позволило уничтожить пункт временной дислокации противника.

"Военнослужащие 164-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад” уничтожили скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО", — говорится в сообщении Минобороны России.

В министерстве подчеркнули, что своевременное поражение обнаруженных целей играет ключевую роль при ведении наступательных действий и снижает риски для подразделений пехоты, продвигающихся по открытой местности.

Возможности боеприпаса "Куб"

В Минобороны отметили, что барражирующие боеприпасы "Куб" предназначены для поражения как одиночных, так и групповых целей в тактической глубине обороны противника. Наведение осуществляется по заранее заданным координатам, что обеспечивает точность удара.

Комплекс может применяться в любое время суток, включая ночные условия и неблагоприятную погоду, в том числе при сильных порывах ветра. Система управления позволяет передавать команды в режиме реального времени, а сами боеприпасы отличаются низкой акустической заметностью, высокой скрытностью, простотой эксплуатации и быстрым развертыванием.

Значение для наступательных действий

По оценке военного ведомства, использование таких средств поражения повышает эффективность действий войск беспилотных систем и способствует подавлению огневых и живых сил противника до их выхода на линию соприкосновения. Это позволяет сохранять темп наступления и снижать угрозы для подразделений, действующих на переднем крае.

