Небо над Амуром снова тянется к Пекину: Хабаровск ждёт возвращения прямых рейсов

Прямое авиасообщение между Хабаровском и Пекином, приостановленное ранее, может возобновиться уже этой осенью. Однако судьба рейсов пока зависит от согласования с китайскими авиационными властями — процедура ещё продолжается.

Возвращение маршрута: на финишной прямой

В пресс-службе международного аэропорта Хабаровска подтвердили, что авиакомпания "Аврора" направила запрос на выполнение рейсов в столицу Китая. Сейчас документы находятся на рассмотрении китайской стороны, и только после окончательного одобрения маршрут появится в системе аэропорта.

"Все документы находятся в процессе согласования. Продажи откроются сразу после получения официального подтверждения. Мы рассчитываем, что процесс завершится в ближайшее время", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пока рейсы отсутствуют даже в осенне-зимнем расписании, что вызвало беспокойство у пассажиров и туроператоров.

Сравнение: прошлые и будущие полёты

Параметр Рейсы прошлых сезонов Планируемые рейсы 2025 года Частота 3 раза в неделю 4 раза в неделю (по заявке) Перевозчик "Аврора" "Аврора" Согласования Стандартные, ежегодные Увеличенный пакет документов Альтернативы Через Владивосток и Харбин Прямой маршрут из Хабаровска Спрос Стабильный Умеренный, но растёт к зиме

Почему возникла задержка

Официальных объяснений от аэропорта не поступало, однако эксперты туротрасли полагают, что согласование затянулось из-за попытки увеличить количество вылетов.

"Перевозчик планирует не три, а четыре рейса в неделю, что и могло повлиять на сроки рассмотрения заявки", — пояснила член Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

По её словам, для Хабаровска и прежняя частота полётов была достаточной. Она также отметила, что пассажиропоток снизился: многие жители региона предпочитают лететь из Владивостока, где больше авиакомпаний и ниже цены на билеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не включить рейсы в расписание заранее;

Последствие: туристы теряют время, покупая билеты через соседние города;

Альтернатива: публиковать предварительное расписание сразу после подачи заявки.

Ошибка: задержка с межгосударственным согласованием;

Последствие: потеря зимнего сезона и выручки;

Альтернатива: инициировать ускоренное рассмотрение через консульские каналы.

Ошибка: увеличение частоты рейсов без учёта спроса;

Последствие: перегрузка расписания и возможная убыточность маршрута;

Альтернатива: оставить три вылета в неделю и оценить загрузку.

А что если…

Что если Китай не одобрит маршрут до конца осени? Тогда прямое авиасообщение возобновится только весной, а хабаровчанам придётся пользоваться перелётами через Владивосток или Харбин.

А если рейсы всё же стартуют? Это укрепит туристические и деловые связи с Китаем и позволит вернуть часть пассажиропотока, ушедшего на соседние направления.

Что если спрос окажется ниже ожиданий? Возможен переход на сезонный формат с уменьшением количества рейсов зимой.

Плюсы и минусы возобновления рейсов

Плюсы Минусы Удобство для жителей региона Возможны задержки с одобрением Прямая связь с Пекином без пересадок Стоимость билетов выше, чем из Владивостока Рост туристического потока Риск низкой заполняемости рейсов Развитие регионального авиасообщения Зависимость от решений китайских властей

FAQ

Когда могут открыться продажи билетов?

Сразу после утверждения расписания китайской стороной.

Кто будет выполнять рейсы?

Авиакомпания "Аврора".

Почему рейсы не включены в текущее расписание?

Пока не получено официальное разрешение на использование слотов.

Можно ли добраться до Пекина другими способами?

Да, через Владивосток или Харбин, где рейсы выполняются регулярно.

Как долго длится согласование таких маршрутов?

Обычно от нескольких недель до пары месяцев, в зависимости от межгосударственных процедур.

Мифы и правда

Миф: рейсы отменили из-за низкого спроса.

Правда: они временно исключены из расписания до получения разрешения.

Миф: авиакомпания отказалась от маршрута.

Правда: заявка подана, и "Аврора" ждёт утверждения китайских слотов.

Миф: из Хабаровска нельзя будет улететь в Китай зимой.

Правда: альтернативные маршруты через Владивосток и Харбин действуют стабильно.

Миф: цены на билеты резко вырастут.

Правда: при запуске рейсов тарифы будут скорректированы в зависимости от загрузки.

Исторический контекст

Прямые рейсы между Хабаровском и Пекином появились в начале 2000-х годов и быстро стали востребованными у туристов и предпринимателей. До пандемии они выполнялись круглогодично, а затем были временно приостановлены. После восстановления международных перелётов маршрут возвращали несколько раз, но с ограниченным количеством вылетов. В последние годы спрос вырос с возобновлением туризма и бизнес-контактов между Россией и Китаем.

Три интересных факта