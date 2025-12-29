Нейрохирург, который смеялся над историями о загробной жизни, сам пережил нечто необъяснимое

Истории о пережитом "по ту сторону" чаще звучат как художественный сюжет, но иногда их рассказывают люди с безупречной профессиональной репутацией. Об этом сообщает Daily Mail, описывая опыт американского нейрохирурга Эбена Александера — лектора Гарвардской медицинской школы, который утверждает, что увидел загробный мир во время глубокой комы. По данным издания, долгие годы врач оставался убежденным скептиком в вопросах жизни после смерти, однако болезнь 2008 года изменила его взгляды.

Скептик, который столкнулся с необычным опытом

Как пишет Daily Mail, до 2008 года Александер относился к теме загробной жизни крайне рационально и не склонен был воспринимать подобные рассказы всерьез. Ситуация изменилась после заражения вирусным менингитом, когда его состояние потребовало введения в искусственную кому. По сведениям издания, именно этот период стал ключевым для его личного восприятия происходящего.

Александер провел в коме семь дней. Daily Mail утверждает, что в это время у него фиксировалось полное отсутствие мозговой активности. Сам врач после выхода из комы заявил, что пережил то, что он описывает как опыт существования сознания вне привычной реальности.

Как он описывает "иной мир"

По словам Александера, его путешествие начиналось в "первобытной мгле", а затем переходило в пространство, которое он воспринимал как долину необычайной красоты. Он описывает водопады, музыку и ощущение всеобщей связи, которые сопровождали это состояние. Daily Mail отмечает, что врач говорит о переживании, которое оставило у него чувство гармонии и спокойствия.

Проводником в этом пространстве, по словам Александера, была женщина с добрыми голубыми глазами. Он утверждает, что она телепатически передавала ему послания, в которых звучали безусловная любовь и отсутствие страха. Издание подчеркивает, что именно этот образ занимает центральное место в его воспоминаниях.

Встреча с сестрой и поворот в убеждениях

Самым неожиданным для Александера стало то, что после выхода из комы он, как пишет Daily Mail, узнал в женщине, сопровождавшей его в "ином мире", свою сестру. По словам врача, она умерла за много лет до описанных событий. Это открытие он называет поворотным, поскольку прежде не связывал подобные переживания с реальностью.

Daily Mail уточняет, что на момент рассказа Александеру было 72 года. В материале подчеркивается: несмотря на профессиональный и научный бэкграунд, он рассматривает пережитое как доказательство существования жизни после смерти. Именно сочетание медицинской карьеры и личного опыта делает его историю столь резонансной.