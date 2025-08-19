Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:38

Как древние люди ремонтировали орудия 70 000 лет назад? Археологи раскрыли секрет

Археологи нашли древнюю мастерскую неандертальцев в Польше возрастом 70 000 лет

Вы когда-нибудь задумывались, как жили наши предки? Польские археологи сделали удивительное открытие, которое позволяет заглянуть в повседневную жизнь неандертальцев. В долине реки Зволенька была обнаружена мастерская, возрастом около 70 000 лет, которая меняет наше представление о древних людях.

Уникальные находки

Раскопки, проводимые группами из Государственного археологического музея в Варшаве, Археологического факультета Варшавского университета и Института археологии Вроцлавского университета, продолжают исследовать место, впервые открытое в 1980-х годах. За несколько сезонов археологи нашли сотни кремневых орудий, включая ножи и скребки, а также кости млекопитающих.

Витольд Груздзь, руководитель проекта из Государственного археологического музея, отмечает, что это единственный памятник эпохи среднего палеолита в Польше, который в настоящее время активно исследуется. Наши результаты свидетельствуют о том, что неандертальцы жили в этом регионе 64-75 тысяч лет назад.

Редкие находки

Неандертальцы в Польше встречаются крайне редко, особенно за пределами южных регионов, таких как Краковско-Ченстоховская возвышенность. Большая часть центральной и северной Польши была покрыта ледниками во времена, когда неандертальцы странствовали по Европе. Это придаёт находкам в Мазовии особую значимость.

Как говорит Катажина Пыжевич из Варшавского университета заявил, что каждое открытие невероятно ценно для нашего понимания их жизни. Эти стоянки часто находятся на глубине нескольких метров, что затрудняет их обнаружение.

Мастерская как центр технологий

Стоянка Зволенька выделяется тем, что здесь сохранились органические материалы, такие как кости. Это делает её уникальной для понимания поведения неандертальцев вне пещер. Анализ артефактов показывает, что мастерская служила центром ремонта и обслуживания кремневых орудий. Археологи обнаружили, что готовые инструменты приносили сюда для заточки и восстановления, вероятно, для разделки крупных животных.

Судя по аналогичным памятникам среднего палеолита, эти орудия использовались для четвертования туш животных, вероятно, мамонтов, носорогов и лошадей. Следы износа на орудиях подтверждают их применение для разделки и обработки крупных животных.

Значение открытия

За три сезона раскопок исследователи каталогизировали сотни кремневых артефактов. В архивных данных упоминается, что около 330 предметов были зарегистрированы в 1980-х годах. Последующие полевые исследования добавили более 170 новых предметов в прошлом сезоне, и примерно такое же количество было обнаружено в ходе последних раскопок.

Неандертальцы, когда-то считавшиеся примитивными предшественниками современных людей, теперь воспринимаются как разумные и развитые существа. Их ископаемые останки и генетические исследования показывают, что они вели сложный социальный образ жизни, создавали орудия труда и, возможно, даже произведения искусства.

Это место подтверждает идею о том, что неандертальцы были адаптивными, умными и могли планировать сложные задачи, такие как обслуживание орудий труда и разделка крупных животных.

Будущее исследований

Исследователи продолжают изучать стоянку в Зволеньке, чтобы глубже понять жизнь неандертальцев в Центральной Европе. Одна из сложностей заключается в точной датировке материалов, так как многие артефакты были перенесены рекой, что может означать, что они старше, чем считается сейчас.

"Наши даты относятся к времени транспортировки этих материалов, а не обязательно к тому времени, когда их использовали неандертальцы. Это говорит о том, что некоторые артефакты могут быть даже старше, чем считается сейчас. Будущие исследования помогут нам разрешить эту загадку", — говорит Груздзь.

Открытие в Мазовии предоставляет редкую возможность исследовать неандертальское сообщество, находящееся далеко от более изученных южных памятников Польши. Сочетая археологические раскопки с анализом орудий труда и костей, учёные реконструируют повседневную жизнь, рацион питания и технологические возможности этого удивительного вида.

