Зуб неандертальца стал уликой: использовал рот не только для еды

Учёные нашли редкое доказательство того, что у неандертальцев зубы выполняли не только функцию жевания. В пещере Эль-Сидрон на севере Испании палеоантропологи обнаружили поражение зуба возрастом около 49 000 лет — самое позднее проявление кариеса, зафиксированное у этого вида.

Находка в Эль-Сидроне

Эль-Сидрон в Астурии давно известен как одно из богатейших мест находок останков неандертальцев в Европе. Здесь обнаружено более 2500 фрагментов костей как минимум тринадцати особей. Среди них выделяется "Взрослый 6" — взрослый самец, зуб которого стал объектом недавнего исследования, опубликованного в American Journal of Biological Anthropology.

Учёные задокументировали у него развивающийся кариес, возникший не только из-за питания, но и из-за необычного применения зубов. Неандерталец регулярно использовал рот как "третью руку", что ускоряло разрушение эмали и дентина.

"Третья рука"

Лезвий, ножниц и металлических инструментов у них не было. Поэтому для разделки шкур или иных задач, требующих усилий, рот служил заменой вторым рукам. Постоянное трение и нагрузка приводили к микротрещинам, через которые проникали бактерии.

"Все указывает на то, что интенсивное использование зубов могло привести к образованию трещины, которая постепенно заселилась бактериями, проникшими в эмаль и дентин, пока не развилась в кариес: повреждение в форме канала длиной 2,6 мм", — заявил исследователь Национального музея естественных наук Альмудена Эсталрих.

Методы анализа

Чтобы не повредить окаменелость, исследователи применили экологическую сканирующую электронную микроскопию (ЭСЭМ), позволившую рассмотреть морфологию кариеса, и компьютерную томографию (КТ) для трёхмерного воссоздания структуры зуба. Эти технологии подтвердили наличие кариозной полости и помогли оценить её размеры.

"Возможно, в этих регионах они имели доступ к рациону, богатому углеводами, что может способствовать развитию кариеса. Мы полагаем, что изменение рациона и использование зубов в качестве рабочих инструментов могли быть причинами этой проблемы с зубами, седьмой по счёту, известной в палеонтологической летописи этого вида", — добавляет эксперт.

Что ели неандертальцы?

Анализ зубного камня выявил остатки приготовленной крахмалистой пищи — от орехов до грибов. Такие продукты при взаимодействии с бактериями ротовой полости выделяют сахара, ускоряющие разрушение зубов.

Любопытно, что в доисторическую эпоху кариес встречался крайне редко. Основной рацион охотников-собирателей состоял из овощей, корнеплодов, мяса и орехов. Ситуация изменилась лишь с приходом земледелия и особенно с распространением сахара в рационе. Именно тогда кариес превратился в глобальную проблему здоровья.