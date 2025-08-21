Как неандертальцы адаптировались к окружающему миру с помощью пещерных львов

Знали ли вы, что неандертальцы изготавливали инструменты из костей пещерных львов? Это открытие, сделанное в бельгийской пещере Складина, ставит под сомнение привычные представления о том, как наши предки взаимодействовали с окружающим миром.

Уникальные находки

Исследователи, возглавляемые Грегори Абрамсом из Гентского университета, обнаружили среди артефактов четыре костяных ретушера, возраст которых превышает 130 тысяч лет. Эти находки подтверждают, что неандертальцы использовали кости пещерных львов (Panthera spelaea) для создания инструментов. Пещерные львы были одними из самых известных крупных хищников плейстоцена, обитавших на обширной территории от Западной Европы до Аляски.

Исторически, различные виды людей, включая неандертальцев (H. neanderthalensis), охотились на пещерных львов. Ученые нашли доказательства этого на памятниках, таких как Гран-Долина, где были обнаружены кости льва, вероятно, съеденного древними людьми. Следы от копья на скелете льва, убитого около 48 тысяч лет назад, также подтверждают охотничью активность неандертальцев.

Археологические исследования

Пещера Складина, открытая в 1971 году, является многослойным палеолитическим памятником. В пятом культурном слое археологи нашли множество мустьерских артефактов, связанных с неандертальцами, которые, вероятно, жили в период шестой морской изотопной стадии. Среди найденных останков животных преобладали серны (Rupicapra rupicapra), которые служили основной добычей для местных неандертальцев.

Изучение 29 костяных образцов показало, что они использовались для обработки краев орудий. Ранее ученые определили, что некоторые из этих предметов были изготовлены из костей пещерного медведя (Ursus spelaeus). Однако новое исследование показало, что четыре ретушера были сделаны именно из костей пещерного льва. Уникальность находок заключается в том, что два из них, вероятно, были созданы из одной и той же большеберцовой кости, что свидетельствует о том, что неандертальцы изготавливали сначала другое орудие, а затем перерабатывали его.

Эти открытия подчеркивают сложность и разнообразие навыков неандертальцев, а также их способность адаптироваться к окружающей среде. Они не только охотились на опасных хищников, но и использовали их останки для создания необходимых инструментов.