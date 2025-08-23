Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:13

Древний инструмент в руках неандертальцев: находка, которая переписала учебники истории

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки

Археологи в Польше сделали захватывающее открытие, обнаружив уникальную 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине реки Золенка. Это открытие предоставляет редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь этих древних людей, расширяя наши знания об их способностях и образе жизни. Об этом сообщило польское агентство печати (pap).

Раскопки проводились совместными усилиями команд из Государственного археологического музея в Варшаве, факультета археологии Варшавского университета и Института археологии Вроцлавского университета. Место, где была обнаружена мастерская, впервые исследовалось в 1980-х годах. Современные работы позволили раскопать сотни кремневых орудий, включая ножи и скребки, а также кости и зубы млекопитающих, что свидетельствует о разносторонней деятельности неандертальцев.

Важность открытия в Мазовии

Д-р Витольд Грюздз из Государственного археологического музея отметил, что это единственный участок среднего палеолита в Польше, который активно исследуется в настоящее время. Результаты исследований показывают, что неандертальцы активно обитали в этом регионе между 64,000 и 75,000 лет назад. Открытие особенно важно, учитывая, что находки неандертальцев в Польше редки, особенно за пределами южных регионов. Большая часть центральной и северной Польши была покрыта ледяными щитами во времена палеолита, делая этот участок мазовии уникальным.

Место раскопок в зволенке выделяется как одно из немногих открытых мест, где сохранились органические материалы, такие как кости. Обычно такие остатки находят только в пещерах, поэтому это открытие особенно ценно для понимания жизни неандертальцев вне пещер. Анализ артефактов, обнаруженных в мастерской, показывает, что она использовалась для ремонта кремневых инструментов. Готовые орудия приносились на место для заточки и восстановления, чтобы их можно было снова использовать для разделки крупной добычи.

Инструменты для охоты и разделки добычи

Д-р Катажина Прыжевич из Варшавского университета подчеркнула, что эти инструменты использовались для разделки туш мамонтов, носорогов и лошадей, что свидетельствует о разнообразии охотничьих навыков неандертальцев и их способности приспосабливаться к окружающей среде. В ходе раскопок было каталогизировано сотни кремневых артефактов. В архивных данных 1980-х годов было зарегистрировано около 330 предметов, а современные исследования добавили еще более 170 новых находок, увеличивая объем знаний об инструментарии неандертальцев.

Это открытие в очередной раз подтверждает, что неандертальцы были не примитивными существами, а умными и изобретательными, способными к сложному социальному поведению и разработке инструментов. Данные свидетельствуют о том, что они создавали инструменты, возможно, занимались искусством и даже хоронили мертвых. Недавние открытия подтверждают, что они создавали пещерное искусство более 64,000 лет назад и скрещивались с homo sapiens, оставив следы днк в современных популяциях.

Планирование сложных задач

Д-р Грюздз подчеркнул, что неандертальцы были надежными и опытными охотниками и мастерами по инструментам. Этот участок подтверждает, что они умели планировать сложные задачи, такие как ремонт инструментов и разделка крупной добычи. Сложность в датировании находок заключается в том, что многие артефакты могли быть перемещены рекой, что затрудняет точное определение времени их использования.

"Наши даты показывают, когда материалы были перенесены, а не когда ими пользовались”, — уточнил д-р Грюздз.

Интересные факты о неандертальцах:

  • Неандертальцы имели больший объем мозга, чем современные люди, в среднем, на 10%.
  • Неандертальцы, вероятно, обладали способностью говорить, о чем свидетельствует строение их подъязычной кости, схожей с нашей.
  • Неандертальцы умели изготавливать сложные инструменты, такие как составные копья и клей для крепления каменных наконечников к древкам.

