© commons.wikimedia.org by Rama is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 France license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:32

Затылок боли: как форма черепа превращается в приговор для мозга

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов

Почему одни люди страдают от хронических головных болей, а другие — нет? Ответ, возможно, кроется в форме их черепа, которая отчасти напоминает строение головы неандертальцев. Международная команда антропологов под руководством Кимберли Пломп из Филиппинского университета провела уникальное исследование, которое проливает свет на эту загадку.

Что такое мальформация Арнольда — Киари?

Мальформация Арнольда — Киари — это врожденная аномалия строения задней части черепа. При этом заболевании основание черепа оказывается меньше и более плоским, из-за чего мозжечок — отдел мозга, отвечающий за координацию движений — смещается вниз и сдавливается в позвоночном канале.

Самая распространенная форма — Киари I. Её симптомы включают:

  • частые головные боли (наблюдаются у 78% пациентов)
  • доли в шее
  • онемение конечностей
  • апноэ (остановки дыхания во сне)

Иногда болезнь протекает незаметно.

История гипотезы: взгляд нейрохирурга из Бразилии

В начале 2000-х нейрохирург Ивенс Барбоза Фернандес из Университета Кампинаса заметил, что форма черепов пациентов с Киари I напоминает черепа неандертальцев, которые он видел в музеях Европы. Это натолкнуло его на мысль, что причина болезни может уходить корнями в далекое прошлое — в наследие древних видов человека.

Неандертальцы обладали более массивными черепами с пониженным, "западающим" лбом и плоским основанием черепа. В отличие от Homo sapiens, у них был меньший объем мозга (около 1330 куб. см против 1500 у современных людей), но рост мозга происходил в задне-нижнем направлении, что придавало голове удлиненно-низкую форму с заметным затылочным бугром.

Современные исследования: 3D-модели и математический анализ

Пломп и её коллеги собрали данные компьютерной томографии черепов 103 человек — 46 с Киари I и 57 без аномалии. На основе этих данных они построили трехмерные модели и провели математический анализ.

Результаты подтвердили: у пациентов с Киари I затылочная кость меньше и более плоская, а мозжечок сильнее сжат. Но самое интересное — сравнение с оцифрованными черепами восьми древних представителей рода Homo, включая неандертальцев, Homo erectus и ранних Homo sapiens.

Оказалось, что форма основания черепа у людей с Киари I почти совпадает с параметрами черепов неандертальцев. Другие древние виды, включая ранних сапиенсов, были ближе к здоровым современным людям.

Значение открытия для медицины и антропологии

"Головная боль при Киари I вызвана именно особенностями анатомии задней черепной ямки. Это пример того, как наследие неандертальцев может влиять на наше здоровье — и не всегда положительно", — объясняет Кимберли Пломп.

Следующий шаг учёных — изучить ДНК пациентов с Киари I, чтобы выявить гены, унаследованные от неандертальцев. Это поможет окончательно связать анатомическую аномалию с древними межвидовыми скрещиваниями.

Киари I — самая легкая форма аномалии, встречающаяся примерно у 1 из 100 человек. Более тяжелые формы (Киари II-IV) имеют иные причины и часто связаны с серьезными патологиями, например, расщеплением позвоночника. Они не связаны с наследием неандертальцев.

