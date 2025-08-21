Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:51

Древние тайны: что скрывают артефакты неандертальцев из Азербайджана

Археологи обнаружили, что неандертальцы добывали обсидиан на расстоянии до 400 километров

Знали ли вы, что неандертальцы могли добывать обсидиан на расстоянии до 400 километров от своих стоянок? Это открытие стало возможным благодаря анализу артефактов, найденных в пещерах Азербайджана.

Уникальные находки

Исследования, проведенные группой ученых под руководством Азада Зейналова из Института археологии, этнографии и антропологии НАН, охватили четыре археологических памятника, относящихся к эпохе среднего палеолита. В статье, исследователи описали, как неандертальцы использовали обсидиан из десяти различных источников, два из которых находились на расстоянии более 350-400 километров от стоянок.

Обсидиан — это вулканическая порода, состоящая из однородного стекла, которая идеально подходит для изготовления каменных орудий. Благодаря своей структуре, из него можно получить острые сколы, что делало его ценным материалом с древнейших времен. Однако не все регионы могут похвастаться наличием обсидиана — он встречается только в местах, где есть вулканы.

Доказательства дальних связей

Анализ 85 артефактов из культурных слоев пещер Даш-Салахлы, Тагларской, Газма и Зарской показал, что неандертальцы использовали обсидиан, добытый как на Южном Кавказе, так и в Анатолии. Например, в Зарской пещере археологи обнаружили, что местные жители использовали источники, находящиеся всего в 20-40 километрах от своего жилья.

Но самым интригующим стало открытие в Тагларской пещере, где были найдены артефакты, изготовленные из обсидиана, добытого на расстоянии около 350-400 километров. Это может свидетельствовать о существовании сети обмена обсидианом, которая позволяла неандертальцам получать этот ценный ресурс из отдаленных регионов.

Таким образом, результаты исследования показывают, что даже в среднем палеолите неандертальцы уже имели развитые связи и могли эффективно использовать ресурсы, находящиеся на значительном расстоянии от их стоянок.

