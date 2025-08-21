Древние тайны: что скрывают артефакты неандертальцев из Азербайджана

Знали ли вы, что неандертальцы могли добывать обсидиан на расстоянии до 400 километров от своих стоянок? Это открытие стало возможным благодаря анализу артефактов, найденных в пещерах Азербайджана.

Уникальные находки

Исследования, проведенные группой ученых под руководством Азада Зейналова из Института археологии, этнографии и антропологии НАН, охватили четыре археологических памятника, относящихся к эпохе среднего палеолита. В статье, исследователи описали, как неандертальцы использовали обсидиан из десяти различных источников, два из которых находились на расстоянии более 350-400 километров от стоянок.

Обсидиан — это вулканическая порода, состоящая из однородного стекла, которая идеально подходит для изготовления каменных орудий. Благодаря своей структуре, из него можно получить острые сколы, что делало его ценным материалом с древнейших времен. Однако не все регионы могут похвастаться наличием обсидиана — он встречается только в местах, где есть вулканы.

Доказательства дальних связей

Анализ 85 артефактов из культурных слоев пещер Даш-Салахлы, Тагларской, Газма и Зарской показал, что неандертальцы использовали обсидиан, добытый как на Южном Кавказе, так и в Анатолии. Например, в Зарской пещере археологи обнаружили, что местные жители использовали источники, находящиеся всего в 20-40 километрах от своего жилья.

Но самым интригующим стало открытие в Тагларской пещере, где были найдены артефакты, изготовленные из обсидиана, добытого на расстоянии около 350-400 километров. Это может свидетельствовать о существовании сети обмена обсидианом, которая позволяла неандертальцам получать этот ценный ресурс из отдаленных регионов.

Таким образом, результаты исследования показывают, что даже в среднем палеолите неандертальцы уже имели развитые связи и могли эффективно использовать ресурсы, находящиеся на значительном расстоянии от их стоянок.