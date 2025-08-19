Скрытая угроза в генах: почему каждый десятый европеец может быть слабее
Знаете ли вы, что каждый десятый европеец носит в ДНК "слабый" ген, унаследованный от неандертальцев? Исследователи из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка выяснили: вариант AMPD1, доставшийся современным людям от древних родственников, снижает эффективность работы мышц.
Как ген влияет на организм?
AMPD1 кодирует фермент, необходимый для выработки энергии в мышцах. Мутации, снижающие его активность, встречаются у 9-14% европейцев и могут приводить к метаболической миопатии — заболеванию, ухудшающему мышечную функцию.
Анализ древней ДНК показал: у всех неандертальцев присутствовал уникальный вариант AMPD1, снижающий активность фермента на 25%. Когда этот ген встроили в ДНК мышей, их мышечная активность упала на 80%!
Ученые предполагают, что современные люди получили этот ген при скрещивании с неандертальцами около 50 тысяч лет назад. Сейчас 1-2% генома неафриканского населения имеют неандертальское происхождение.
Спорт и генетика
Хотя у большинства носителей AMPD1 нет серьезных проблем со здоровьем, исследование более тысячи элитных спортсменов показало: люди с нефункциональным геном реже добиваются профессиональных успехов.
"AMPD1 — пример того, как древние гены до сих пор влияют на нашу физиологию", — отмечают авторы работы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru