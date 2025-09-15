Организованные стоянки и костный мозг вместо топлива: неожиданные находки древней эпохи

Около 300 тысяч лет назад неандертальцы уже демонстрировали удивительные навыки охоты и организации быта, которые ранее считались более поздними изобретениями человечества. Новые археологические открытия в Сербии показали, что эти древние люди успешно охотились даже в труднодоступных горах, разделывали добычу в пещерах и использовали костный мозг и жир в пищу и для поддержания огня.

Охота на крутых склонах

До недавнего времени неандертальцев чаще представляли охотниками открытых пространств, подстерегающими крупных животных в лесах и степях. Но находки в пещере Велика Баланица показали, что они без труда осваивали новые условия. Эти люди успешно справлялись с горными козлами — быстрыми и осторожными животными, живущими в суровой, каменистой местности.

"Подход к охоте на горных козлов совершенно иной, поскольку они обитают на очень пересеченной и крутой, бесплодной местности", — объяснил археозоолог Стефан Милошевич.

Охота в таких условиях требовала смелости и изобретательности: вероятно, использовались простейшие заострённые копья и примитивные ловушки. Неудивительно, что успех был не всегда гарантирован, и часть попыток оказывалась неудачной.

Следы древней кухни

Археологи обнаружили сотни костей с характерными следами обработки. Многие длинные кости оленей обожжены и расколоты: неандертальцы нагревали их, чтобы извлечь питательный костный мозг и жир. Эти остатки затем могли использоваться для поддержания огня.

Некоторые кости имеют следы снятых сухожилий — вероятно, их применяли для изготовления верёвок или сетей. Такой подход говорит о комплексном использовании ресурсов, что свойственно только развитым культурам.

Сезонные стоянки

Изучение костных фрагментов показало: добыча велась в основном весной и летом. Это указывает на сезонный характер пребывания неандертальцев в пещерах. Люди приходили сюда в определённое время года, чтобы воспользоваться миграцией животных и обилием дичи.

Примечательно, что среди оленей охотники чаще выбирали молодых взрослых особей — это могло быть ранним проявлением стратегии устойчивой охоты, когда стадо не истребляется полностью. С козлами всё было иначе: возраст жертв варьировался, а сама охота, судя по находкам, была скорее случайной и менее избирательной.

Организация пространства

Стоянка в Баланице поражает упорядоченностью. В центре пещеры располагался очаг, вокруг которого происходила жизнь. За ним складывали остатки костей, а ближе к выходу оборудовали своеобразную "мастерскую" для обработки каменных орудий.

Такая планировка доказывает, что даже ранние неандертальцы имели навыки пространственного мышления и распределения функций внутри общины.

Свидетельства древности

Возраст находок в Баланице — около 290 тысяч лет, что делает их одними из самых древних свидетельств присутствия неандертальцев в Восточной Европе. Это особенно важно, ведь большинство известных стоянок датируется гораздо более поздними периодами — менее 150 тысяч лет назад.

По словам исследователей, эти открытия заполняют важный пробел в знаниях об эволюции неандертальцев, их среде обитания и культуре.

Гибкость и адаптация

"В целом, эти находки указывают на поразительную когнитивную гибкость", — отметил профессор Хосе Каррион из Университета Мурсии.

По его словам, охота на сложной местности, организация быта и использование всех частей добычи говорят о том, что неандертальцы умели решать задачи творчески и находить способы выживания в самых трудных условиях.

"Исследования в Баланице рисуют образ неандертальцев, которые не просто демонстрировали выносливость, но уже активно экспериментировали со стратегиями выживания и формами социальной организации", — добавил археолог Антонио Родригес-Идальго.

Что это значит для науки

Эти открытия меняют привычное представление о неандертальцах. Они были не просто выносливыми охотниками, но и умелыми организаторами, способными адаптироваться к самым разным условиям. Их когнитивные способности оказались выше, чем считалось раньше, а культурное развитие началось задолго до того, как они встретились с предками современного человека.

Три интересных факта