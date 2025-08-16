Выживание в горах: уроки от первых охотников на козерогов
300 тысяч лет назад ранние неандертальцы отправились на сложную охоту — их добычей стали горные козлы. Об этом свидетельствуют находки в пещере Велика-Баланика в Сербии. Но козероги были не единственной пищей этих древних людей — они также ловили оленей и даже хищников.
Как жили неандертальцы?
Неандертальцы населяли огромные территории — от Испании до Алтая. В зависимости от среды обитания их рацион менялся: где-то они охотились на слонов и бизонов, где-то ловили крабов или собирали моллюсков.
Новые археологические открытия помогают уточнить детали их жизни. Например, в начале 2000-х годов возле сербского города Ниш обнаружили две пещеры — Велика-Баланика и Мала-Баланика. Эти стоянки использовались задолго до прихода Homo sapiens в Европу.
Что нашли в пещере Велика-Баланика?
Группа учёных во главе со Стефаном Милошевичем (Stefan Milošević) из Белградского университета изучила кости животных из третьего слоя пещеры. Возраст находок — около 300 тысяч лет.
Из более чем 30 тысяч костей лишь чуть больше тысячи удалось идентифицировать. Большинство принадлежало:
- благородным оленям (353 кости, минимум 12 особей),
- козерогам (340 костей, минимум 12 особей).
Почему козероги — важная находка?
Горные козлы — сложная добыча: они быстрые и ловкие. Это древнейшее свидетельство охоты неандертальцев на таких животных.
На костях сохранились следы каменных орудий и огня, что подтверждает: их добыли люди, а не хищники. Но интересно и другое — на костях пещерных медведей, волков и леопардов тоже есть следы разделки.
