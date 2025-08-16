Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:46

Выживание в горах: уроки от первых охотников на козерогов

Археологи обнаружили кости неандертальцев и козерогов в пещере Баланика в Сербии

300 тысяч лет назад ранние неандертальцы отправились на сложную охоту — их добычей стали горные козлы. Об этом свидетельствуют находки в пещере Велика-Баланика в Сербии. Но козероги были не единственной пищей этих древних людей — они также ловили оленей и даже хищников.

Как жили неандертальцы?

Неандертальцы населяли огромные территории — от Испании до Алтая. В зависимости от среды обитания их рацион менялся: где-то они охотились на слонов и бизонов, где-то ловили крабов или собирали моллюсков.

Новые археологические открытия помогают уточнить детали их жизни. Например, в начале 2000-х годов возле сербского города Ниш обнаружили две пещеры — Велика-Баланика и Мала-Баланика. Эти стоянки использовались задолго до прихода Homo sapiens в Европу.

Что нашли в пещере Велика-Баланика?

Группа учёных во главе со Стефаном Милошевичем (Stefan Milošević) из Белградского университета изучила кости животных из третьего слоя пещеры. Возраст находок — около 300 тысяч лет.

Из более чем 30 тысяч костей лишь чуть больше тысячи удалось идентифицировать. Большинство принадлежало:

  • благородным оленям (353 кости, минимум 12 особей),
  • козерогам (340 костей, минимум 12 особей).

Почему козероги — важная находка?

Горные козлы — сложная добыча: они быстрые и ловкие. Это древнейшее свидетельство охоты неандертальцев на таких животных.

На костях сохранились следы каменных орудий и огня, что подтверждает: их добыли люди, а не хищники. Но интересно и другое — на костях пещерных медведей, волков и леопардов тоже есть следы разделки.

