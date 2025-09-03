Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:44

Тайна древнего ребёнка из Израиля: гибрид, изменивший историю человечества

Археологи обнаружили скелет с признаками неандертальца и современного человека в Израиле

Представьте: 140 тысяч лет назад, в пещере Схул на территории современного Израиля, жил маленький мальчик, чьи кости хранят тайну нашей эволюции. Международная команда ученых только что подтвердила, что это — самое древнее доказательство скрещивания неандертальцев с людьми современного типа. Исследование опубликовано в журнале l'Anthropologie и переворачивает все представления о том, когда начались эти генетические связи.

Останки пятилетнего ребёнка: уникальная находка

Останки этого ребёнка нашли ещё около 90 лет назад на горе Кармель. Теперь, благодаря передовым технологиям, учёные смогли детально изучить их. Профессор Израиль Гершковиц из Тель-Авивского университета и Анн Дамбрикур-Малассе из Французского национального центра научных исследований использовали микрокомпьютерную томографию, чтобы создать 3D-модели черепа и челюсти.

Это позволило увидеть удивительное сочетание черт: форма черепа больше напоминает Homo sapiens, но есть неандертальские особенности, такие как строение нижней челюсти, система кровоснабжения мозга и анатомия внутреннего уха.

Генетические корни и культурные связи

Анализ показал, что это не просто смесь — это живое свидетельство биологических и социальных контактов между двумя группами людей.

"Генетические исследования последнего десятилетия показали, что эти две группы обменивались генами", — объясняет профессор Гершковиц.

Даже сегодня, спустя 40 000 лет после исчезновения последних неандертальцев, часть нашего генома — от 2 до 6 процентов — имеет неандертальское происхождение. Но этот обмен генами произошёл гораздо позже, от 60 000 до 40 000 лет назад.

Сравнение с другими артефактами

Эта находка в Израиле отодвигает временную шкалу на более чем 100 тысяч лет назад по сравнению с предыдущими свидетельствами. Например, "ребёнок из долины Лапедо" в Португалии, которому около 28 тысяч лет, считался самым ранним примером такого смешения. Но израильский скелет — намного древнее, что меняет наше видение ранней человеческой эволюции.

Это исследование опирается на работу профессора Гершковица 2021 года, опубликованную в Science. Тогда выяснилось, что неандертальцы жили в Земле Израиля уже 400 тысяч лет назад. Их популяция Nesher Ramla Homo встретилась с Homo sapiens, мигрировавшими из Африки около 200 тысяч лет назад. Это столкновение привело к тому гибридному ребёнку из пещеры Схул.

Процесс ассимиляции: постепенное слияние

Данные указывают на то, что местные неандертальцы постепенно интегрировались в растущую популяцию Homo sapiens через многолетний генетический обмен. Этот процесс похож на то, что позже произошло в Европе, но на Ближнем Востоке он начался гораздо раньше.

Исследование предполагает, что окаменелости из пещеры Схул и соседней Кафзех, традиционно приписываемые Homo sapiens, могут быть гибридными. Это открытие раскрывает сложные взаимоотношения между разными группами гомининов в доисторические времена и заставляет пересмотреть пути миграции человека.

