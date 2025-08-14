Песок помнит больше, чем мы думали: шокирующая находка в Португалии

Представьте себе, что на португальском побережье, среди современных пляжных пейзажей, сохранились следы наших далеких предков — неандертальцев. Археологи сделали удивительное открытие: отпечатки ног, которым около 78-82 тысяч лет, были найдены на пляже Монте-Клериго и в районе Прайя-ду-Телейру.

Удивительные находки

Статья сообщает о двух участках, где сохранились следы неандертальцев разных возрастов. Эти отпечатки не только интересны, но и являются ценным источником информации о жизни древних гомининов. Например, знаменитые следы афарских австралопитеков были найдены в Танзании еще в 70-х годах прошлого века, но теперь мы можем добавить к этому списку и португальские находки.

Научные исследования показывают, что отпечатки ног могут рассказать много о жизни их владельцев. В Португалии археологи обнаружили:

Прайя-ду-Телейру: здесь нашли единственный отпечаток ступни длиной 22,6 см. По оценкам ученых, его оставил подросток или невысокая женщина, ростом около 147 см. Датировка показывает, что следу примерно 82 ± 5 тысяч лет.

Монте-Клериго: на этом пляже найдено 26 отпечатков, включая следы взрослых мужчин и детей. Один из следов принадлежал ребенку ростом около 113 см, а другой — малышу, которому было не больше двух лет. Интересно, что один из отпечатков указывает на то, что его обладатель мог страдать от хромоты или тащил что-то тяжелое.

Выводы ученых

Исследователи, возглавляемые Карлосом Нето де Карвальо из Глобального геопарка ЮНЕСКО "Натуртежу", пришли к выводу, что найденные следы принадлежат нескольким неандертальцам разных возрастов. Это открытие подтверждает, что неандертальцы могли обитать неподалеку от места, где были найдены следы, и, возможно, образовывали небольшие группы.

Таким образом, эти находки не только обогащают наши знания о древних людях, но и подчеркивают важность сохранения таких памятников для будущих поколений.