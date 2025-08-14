Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
останки людей
останки людей
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована 14.08.2025 в 18:28

Песок помнит больше, чем мы думали: шокирующая находка в Португалии

Древние отпечатки на пляже в Португалии датируются 80 тысячами лет

Представьте себе, что на португальском побережье, среди современных пляжных пейзажей, сохранились следы наших далеких предков — неандертальцев. Археологи сделали удивительное открытие: отпечатки ног, которым около 78-82 тысяч лет, были найдены на пляже Монте-Клериго и в районе Прайя-ду-Телейру.

Удивительные находки

Статья сообщает о двух участках, где сохранились следы неандертальцев разных возрастов. Эти отпечатки не только интересны, но и являются ценным источником информации о жизни древних гомининов. Например, знаменитые следы афарских австралопитеков были найдены в Танзании еще в 70-х годах прошлого века, но теперь мы можем добавить к этому списку и португальские находки.

Научные исследования показывают, что отпечатки ног могут рассказать много о жизни их владельцев. В Португалии археологи обнаружили:

  • Прайя-ду-Телейру: здесь нашли единственный отпечаток ступни длиной 22,6 см. По оценкам ученых, его оставил подросток или невысокая женщина, ростом около 147 см. Датировка показывает, что следу примерно 82 ± 5 тысяч лет.
  • Монте-Клериго: на этом пляже найдено 26 отпечатков, включая следы взрослых мужчин и детей. Один из следов принадлежал ребенку ростом около 113 см, а другой — малышу, которому было не больше двух лет. Интересно, что один из отпечатков указывает на то, что его обладатель мог страдать от хромоты или тащил что-то тяжелое.

Выводы ученых

Исследователи, возглавляемые Карлосом Нето де Карвальо из Глобального геопарка ЮНЕСКО "Натуртежу", пришли к выводу, что найденные следы принадлежат нескольким неандертальцам разных возрастов. Это открытие подтверждает, что неандертальцы могли обитать неподалеку от места, где были найдены следы, и, возможно, образовывали небольшие группы.

Таким образом, эти находки не только обогащают наши знания о древних людях, но и подчеркивают важность сохранения таких памятников для будущих поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили технологию изготовления библейского синего пигмента в Египте сегодня в 18:34

Цвет, который сводил с ума фараонов: история библейского синего

Ученые раскрыли секрет древней египетской картины: редкий синий пигмент добывали из морских моллюсков. Эта краска упоминается в Библии и встречается в археологии крайне редко.

Читать полностью » Археологические исследования на Сулавеси: новые данные о древних людях и их орудиях сегодня в 18:18

Древние тайны на грани исчезновения: как находки на Сулавеси могут быть утеряны

Учёные нашли на Сулавеси каменные орудия возрастом более миллиона лет. Кто создал их — загадка, но теперь ясно: люди заселили остров гораздо раньше, чем думали.

Читать полностью » Монголы изменили кулинарные традиции Венгрии, уничтожив поголовье лошадей в XIII веке сегодня в 17:20

От алтаря до котла: неожиданные пищевые традиции средневековой Европы

Узнайте, как конина оставалась важной частью венгерского рациона даже после христианизации, и что изменилось после монгольского вторжения.

Читать полностью » Археологи обнаружили фибулу римского легионера в древнем порту Береника сегодня в 17:01

Фибула легионера: ключ к разгадке римской эпохи в Египте и её влияния на современность

В древнем порту Береника археологи обнаружили фибулу римского легионера — первую подобную находку в Египте. Почему эта застежка так ценна и что она говорит о военном присутствии Рима на Красном море?

Читать полностью » Археологи обнаружили кости неандертальцев и козерогов в пещере Баланика в Сербии сегодня в 16:46

Выживание в горах: уроки от первых охотников на козерогов

300 тысяч лет назад неандертальцы охотились на горных козлов — находки в сербской пещере раскрывают новые детали их жизни. Как они добывали эту сложную дичь?

Читать полностью » Учёные расшифровали ДНК 47 древних жителей Альп и обнаружили связь с Этци сегодня в 16:07

Кровь предков: как ДНК из древних Альп расколола научный мир

Удивительные открытия палеогенетиков: исследование ДНК древних жителей Альп раскрывает генетические связи с Этци и новые миграционные процессы в Европе.

Читать полностью » Ван Гог в квантовом мире: ученые нашли новую турбулентность сегодня в 15:14

Открытие века: квантовая турбулентность, вдохновленная Ван Гогом, перевернула мир науки

Японские ученые совершили удивительное открытие, обнаружив новый тип квантовой турбулентности, вдохновленный картиной Ван Гога "Звездная ночь". Исследование показывает связь искусства и передовых открытий в квантовой физике, открывая новые горизонты в понимании квантовых систем.

Читать полностью » Немецкие ученые: молодая кровь и костный мозг оживляют стареющую кожу сегодня в 14:14

Молодая кровь и костный мозг: как повернуть время вспять для вашей кожи

Немецкие ученые из Beiersdorf AG совершили революцию в борьбе со старением кожи, обнаружив, что сочетание молодой крови и клеток костного мозга способно обратить возрастные изменения.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные установили личность убитого князя Рюриковича по ДНК из останков XIII века
Культура и шоу-бизнес

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса
Питомцы

Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек
Туризм

В Северной Корее туристам запрещены шорты и кеды — действует строгий дресс-код
Спорт и фитнес

Питер Марино рассказал о комплексе HIIT-упражнений с эспандером для защиты суставов
Спорт и фитнес

Тренер Кейлеб Херман назвал преимущества планки с поворотом бёдер для стабильности тела
Еда

Дыня снабжает организм натуральными сахарами и электролитами в жару
Дом

Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru