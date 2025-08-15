Неандертальцы: охотники или художники? Отпечаток на гальке ставит под сомнение привычные стереотипы

Неандертальцы — не просто грубые охотники. На гальке, напоминающей лицо, обнаружен отпечаток пальца, оставленный охрой более 43 тысяч лет назад. Это может быть одним из древнейших свидетельств символического мышления наших "кузенов".

Камень с историей

В испанском гроте Сан-Ласаро археологи нашли необычный артефакт — гранитную гальку размером примерно 21x11 см. На ней нет следов утилитарного использования, зато естественные углубления делают её похожей на человеческое лицо.

Но самое интересное — красное пятно охры в центре "рожицы". Анализ показал: это не просто случайный след, а отпечаток пальца взрослого неандертальца, оставленный, когда он касался камня краской.

"Это один из древнейших отпечатков пальца в мире, и он связан с неандертальцами — видом, чьи когнитивные способности мы только начинаем понимать", — отмечает Давид Альварес-Алонсо (Мадридский университет Комплутенсе), ведущий автор исследования.

Символизм или случайность?

Учёные рассмотрели несколько версий:

краска попала на камень случайно.

неандерталец намеренно отметил гальку, возможно, видя в ней "лицо".

Хотя однозначных доказательств нет, исследователи склоняются к символическому значению артефакта. Это согласуется с другими находками: украшениями из перьев, орнаментированными костями и даже "неандертальскими пещерами" с черепами животных.

Открытие добавляет новые детали в дискуссию о когнитивных способностях неандертальцев. Если они создавали предметы без практической цели, их мышление было ближе к нашему, чем считалось раньше.