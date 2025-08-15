Неандертальцы: охотники или художники? Отпечаток на гальке ставит под сомнение привычные стереотипы
Неандертальцы — не просто грубые охотники. На гальке, напоминающей лицо, обнаружен отпечаток пальца, оставленный охрой более 43 тысяч лет назад. Это может быть одним из древнейших свидетельств символического мышления наших "кузенов".
Камень с историей
В испанском гроте Сан-Ласаро археологи нашли необычный артефакт — гранитную гальку размером примерно 21x11 см. На ней нет следов утилитарного использования, зато естественные углубления делают её похожей на человеческое лицо.
Но самое интересное — красное пятно охры в центре "рожицы". Анализ показал: это не просто случайный след, а отпечаток пальца взрослого неандертальца, оставленный, когда он касался камня краской.
"Это один из древнейших отпечатков пальца в мире, и он связан с неандертальцами — видом, чьи когнитивные способности мы только начинаем понимать", — отмечает Давид Альварес-Алонсо (Мадридский университет Комплутенсе), ведущий автор исследования.
Символизм или случайность?
Учёные рассмотрели несколько версий:
- краска попала на камень случайно.
- неандерталец намеренно отметил гальку, возможно, видя в ней "лицо".
Хотя однозначных доказательств нет, исследователи склоняются к символическому значению артефакта. Это согласуется с другими находками: украшениями из перьев, орнаментированными костями и даже "неандертальскими пещерами" с черепами животных.
Открытие добавляет новые детали в дискуссию о когнитивных способностях неандертальцев. Если они создавали предметы без практической цели, их мышление было ближе к нашему, чем считалось раньше.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru