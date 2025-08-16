Гнилое мясо и опарыши: шокирующая правда о диете неандертальцев

Высокий уровень азота-15 в костях неандертальцев долгое время ставил ученых в тупик. Считалось, что они были сверххищниками, но новое исследование предлагает неожиданную версию: возможно, в их меню входили личинки мух из гниющего мяса.

Изотопы азота и загадка неандертальского рациона

Анализ соотношения изотопов азота (δ15N) — ключевой метод изучения диеты древних людей. Чем выше значение, тем выше положение в пищевой цепочке. У неандертальцев этот показатель настолько велик, что ставит их выше многих хищников, таких как волки и гиены.

Традиционно это объясняли тем, что они питались почти исключительно мясом крупных животных. Однако Мелани Бизли (Melanie Beasley) из Университета Пердью и ее коллеги предложили альтернативу: неандертальцы могли есть опарышей из разлагающегося мяса.

Гнилое мясо и личинки — древний деликатес?

Почему это возможно:

человеческий организм плохо переносит избыток белка, поэтому неандертальцы вряд ли питались только постным мясом.

они могли оставлять части туш про запас, а те, естественно, начинали гнить, привлекая мух.

этнография знает примеры, когда народы Севера ели подпорченное мясо с личинками — для них это было нормой.

"В Европе тоже есть аналог — сардинский сыр касу марцу, который едят вместе с живыми личинками", — отмечают ученые.

Эксперимент с "фермой трупов"

Чтобы проверить гипотезу, исследователи изучили личинок мух, выращенных на разлагающихся останках в Центре антропологических исследований Флоридского университета.

Результаты поразили:

у опарышей уровень δ15N достигал 43,2‰ — значительно выше, чем у свежего мяса.

если неандертальцы ели их в большом количестве, это объясняет их аномально высокое положение в пищевой цепи.

Возможно, неандертальцы не только охотились, но и не брезговали "падалью" — точнее, её шевелящимися обитателями.