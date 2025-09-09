Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:13

Каннибализм среди неандертальцев: отчаяние или древний ритуал

Питание неандертальцев зависело от региона: мясо, крабы, грибы и орехи

Что на самом деле ели неандертальцы? Многие представляют их исключительно как жестоких охотников на мамонтов и других гигантов прошлого. Но современные исследования показывают, что их рацион был куда разнообразнее и удивительнее, чем принято думать.

Мясо — не всё, чем питались неандертальцы

Археологические раскопки в Евразии подтверждают, что неандертальцы охотились на крупных животных — мамонтов, туров, диких лошадей и даже 13-тонного палеолоксодона, слона с прямыми бивнями, в два раза тяжелее мамонта. Они также были искусными охотниками на хищников — пещерных львов и медведей.

Исследование зубного налёта шести неандертальцев из пещеры в Бельгии показало, что их рацион в основном состоял из мяса шерстистых носорогов и диких баранов. Это доказывает, что мясо было важной частью их питания.

Но не только мясо: растительная пища и морепродукты

Однако в пещере Эль-Сидрон в Испании учёные обнаружили, что местные неандертальцы почти не употребляли мясо. Их рацион состоял из грибов, орехов, мха и других растений, доступных в лесах Европы. Это говорит о том, что рацион зависел от условий окружающей среды, а не только от предпочтений.

Неандертальцы, жившие на побережье, питались морепродуктами. Раскопки в португальской Грута-да-Фигейра-Брава выявили остатки крабов, акул, дельфинов, тюленей и угрей. Особенно они любили коричневых крабов, приготовленных на открытом огне. Эти находки показывают, что они были настоящими ценителями морской кухни.

Каннибализм: отчаяние или ритуал

Следы порезов на костях неандертальцев, найденных по всей Европе, свидетельствуют о том, что они иногда снимали плоть с тел своих соплеменников. Учёные спорят, был ли это акт отчаяния в трудные времена или сложный ритуал. Точная причина остаётся загадкой.

В последние годы палеодиета стала популярной — она предлагает питаться так, как это делали наши древние предки: много мяса, рыбы, овощей, фруктов, орехов и семян, исключая зерновые, молочные продукты, сахар и обработанные продукты.

Однако учёные предупреждают, что рацион палеолита был очень разным в зависимости от региона и климата. Более того, не всегда он был более полезным или устойчивым для планеты, которая сейчас испытывает серьёзные проблемы с продовольствием.

Неандертальцы были гораздо более разнообразными в своих пищевых привычках, чем принято считать. Их рацион включал мясо, морепродукты, растительную пищу и даже, возможно, каннибализм. Это сложное и адаптивное питание отражало их образ жизни и условия окружающей среды.

