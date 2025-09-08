Неандертальцы раскрыли секрет: как растительная диета спровоцировала редкий кариес у жертвы каннибалов

Почти все современные люди, кроме некоторых изолированных племен охотников-собирателей, сталкиваются с кариесом. А вот у палеолитических людей это заболевание было редкостью. Но недавно учёные обнаружили интересный случай: один из неандертальцев, живший около 45 тысяч лет назад и ставший жертвой каннибалов, имел признаки кариеса, что говорит о необычном для того времени рационе.

Кариес у древних: редкое явление

Археологи давно заметили, что у скотоводов и охотников-собирателей зубы обычно здоровы. В образцах из одной эпохи встречается лишь один случай кариеса на несколько десятков черепов. Даже у современных охотников-собирателей, например, у племени хадза в Танзании, которые в определённые сезоны получают до 80% калорий из меда — продукта с высоким содержанием сахара, кариес встречается крайне редко. Исключения обычно связаны с влиянием цивилизации.

Группа испанских исследователей изучила зубы 13 неандертальцев из пещеры Эль-Сидрон на севере Испании. Эти люди, по всей видимости, были убиты и съедены неизвестными каннибалами около 49 тысяч лет назад. Из более чем 200 сохранившихся зубов только у одного человека обнаружили следы кариеса — небольшое отверстие диаметром около 0,3 мм с признаками бактериального разрушения.

Что показал анализ зубного налёта?

Изучение зубного налёта и камня выявило, что этот неандерталец в основном питался крахмалистой растительной пищей. В ДНК зубного камня нашли следы грибов, кедровых орехов и мха, но не обнаружили генетического материала животных. Это говорит о том, что человек компенсировал белок за счёт растительной пищи и грибов — задача не из лёгких.

Также в зубном налёте нашли бактерии Streptococcus mutans, которые связаны с развитием кариеса.

Авторы исследования подчёркивают, что кариес у этого неандертальца возник не только из-за растительной диеты. На зубах обнаружены следы использования их в качестве инструмента, возможно, для изготовления одежды или других предметов. Такие нагрузки могут вызывать микротрещины, через которые легче проникают бактерии, что способствует развитию кариеса.

Таким образом, причины кариеса у этого индивида — комплексные.

Кариес и климат: связь с окружающей средой

Ранее найденные случаи кариеса у неандертальцев также связаны с тёплыми лесными районами Европы, где было много растительной пищи и грибов. В таких условиях собирать растительные продукты проще, чем охотиться на крупных травоядных. В тех местах, где рацион неандертальцев был преимущественно мясным, кариеса на зубах не обнаруживали.

Этот случай показывает, что неандертальцы могли иметь довольно разнообразный рацион, включая растительную пищу, и даже страдать от кариеса, хотя это было исключением. Их образ жизни и питание были гораздо сложнее, чем принято считать.