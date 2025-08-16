Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
зубы, челюсти
зубы, челюсти
© Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:53

49 тысяч лет спустя: кариес выдал секрет пещеры людоедов

Ученые из Мадрида обнаружили кариес у неандертальца в пещере Эль-Сидрон

В испанской пещере Эль-Сидрон, известной жуткими свидетельствами каннибализма среди неандертальцев, ученые сделали неожиданное открытие. На одном из зубов взрослого мужчины они обнаружили кариес — крайне редкое заболевание для этих древних людей.

Кариес у неандертальцев: аномалия или закономерность

Кариес — разрушение зубной эмали из-за бактерий, питающихся углеводами. Сегодня он встречается повсеместно, но у древних гоминид был редкостью. Самый ранний известный случай — у дриопитека, жившего 12,5 млн лет назад. Позже кариес находили у австралопитеков и людей из Диналеди, но у неандертальцев он почти не встречался.

Команда Альмудены Эстальррич из Национального музея естественных наук (Мадрид) изучила 209 зубов из пещеры, где когда-то были убиты и съедены 13 неандертальцев. Кариес обнаружили лишь на одном — втором моляре взрослого мужчины (El Sidron Adult 6).

Почему заболел зуб

  • Нестандартное использование зубов: неандертальцы могли применять их как "третью руку", что приводило к повреждениям.
  • Бактерии: в зубном камне нашли Streptococcus mutans — главного возбудителя кариеса.
  • Рацион: следы грибов, орехов и мха, но никакой мясной ДНК. Возможно, углеводы сыграли свою роль.

