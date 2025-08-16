49 тысяч лет спустя: кариес выдал секрет пещеры людоедов

В испанской пещере Эль-Сидрон, известной жуткими свидетельствами каннибализма среди неандертальцев, ученые сделали неожиданное открытие. На одном из зубов взрослого мужчины они обнаружили кариес — крайне редкое заболевание для этих древних людей.

Кариес у неандертальцев: аномалия или закономерность

Кариес — разрушение зубной эмали из-за бактерий, питающихся углеводами. Сегодня он встречается повсеместно, но у древних гоминид был редкостью. Самый ранний известный случай — у дриопитека, жившего 12,5 млн лет назад. Позже кариес находили у австралопитеков и людей из Диналеди, но у неандертальцев он почти не встречался.

Команда Альмудены Эстальррич из Национального музея естественных наук (Мадрид) изучила 209 зубов из пещеры, где когда-то были убиты и съедены 13 неандертальцев. Кариес обнаружили лишь на одном — втором моляре взрослого мужчины (El Sidron Adult 6).

Почему заболел зуб