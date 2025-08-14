130 тысяч лет назад неандертальцы делали то, что удивило современных учёных

Неандертальцы не только охотились на пещерных львов, но и использовали их кости для изготовления инструментов. Четыре таких артефакта были найдены в бельгийской пещере Складина — их возраст превышает 130 тысяч лет.

Пещерные львы: грозные соседи древних людей

Пещерные львы (Panthera spelaea) были одними из самых опасных хищников плейстоцена. Их ареал простирался от Европы до Аляски, и они нередко сталкивались с древними людьми. Например, на стоянке Гран-Долина были найдены следы разделки льва гомининами, а в другом месте — кости животного с повреждениями от копья, оставленными неандертальцами около 48 тысяч лет назад.

Группа учёных под руководством Грегори Абрамса (Grégory Abrams) из Гентского университета изучила материалы из пещеры Складина, где ранее обнаружили множество мустьерских артефактов. Пятый слой этого памятника содержал не только каменные орудия, но и кости животных, в основном серн — основной добычи неандертальцев.

Костяные ретушеры: неожиданный материал

Среди находок выделились 29 костяных ретушеров — инструментов для обработки каменных орудий. Ранее учёные установили, что часть из них сделана из костей пещерного медведя. Однако новый анализ показал, что четыре ретушера изготовлены из костей пещерного льва.

"Особенно интересны два ретушера, которые, вероятно, были частями одного и того же орудия. Сначала неандертальцы сделали из большеберцовой кости льва что-то вроде долота, а затем разломали его и использовали обломки для другой работы", — отмечают исследователи.

Как подтвердили открытие?

Чтобы точно определить происхождение костей, учёные применили палеопротеомный анализ (ZooMS) и жидкостную хроматографию с масс-спектрометрией. Это позволило исключить ошибки и подтвердить: неандертальцы действительно использовали кости льва в своих целях.