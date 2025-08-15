Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Костяные орудия
© commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:31

Запрещённый приём выживания: как неандертальцы добывали скрытые калории

Исследование: неандертальцы добывали жир из костей для питания в холодном климате

Новое исследование показало, что неандертальцы могли быть искусными мастерами по извлечению жира из костей животных. Ученые обнаружили доказательства этого в Германии, на стоянке Ноймарк-Норд, возраст которой — около 125 тысяч лет. Ранее подобные технологии связывали только с людьми современного типа.

Почему жир был так важен?

Для древних охотников-собирателей жир был ценнейшим ресурсом. Избыток белка в рационе мог привести к проблемам со здоровьем, а углеводы в холодное время года добывать было сложно. Жиры же давали необходимые калории, помогая выживать в суровых условиях.

До недавнего времени считалось, что люди современного вида первыми освоили технологию вытапливания жира из костей. Например, в Португалии, на стоянке Вале-Бой (возраст — 28 тысяч лет), были найдены кости с явными следами обработки.

Но теперь палеонтологи во главе с Лутцем Киндлером (Lutz Kindler) из центра MONREPOS обнаружили, что неандертальцы могли делать то же самое задолго до появления кроманьонцев.

Что нашли в Ноймарк-Норд?

Стоянка Ноймарк-Норд-2/2 хранит тысячи костных фрагментов, в основном от лошадей, туров и оленей. Ученые изучили останки как минимум 172 особей, скопившихся за короткий период.

Хотя прямых следов варки не нашли, косвенные признаки говорят в пользу гипотезы:

  • 118 тысяч мелких осколков — результат целенаправленного дробления;
  • нет следов зубов хищников — значит, кости обрабатывали люди;
  • специальные каменные инструменты (5 наковален и 58 молотков) — подходящие для такой работы.

Что это меняет?

Если выводы верны, значит, неандертальцы были не примитивными, а развитыми охотниками, умевшими добывать максимум ресурсов из добычи. А сама технология появилась на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.

Ноймарк-Норд — удобное место для обработки костей: рядом было озеро (вода для варки) и лес (топливо). Это еще одно подтверждение осознанного поведения неандертальцев.

