Орлан
Орлан
© commons.wikimedia.org by AngMoKio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:05

От мамонтов к орланам: неандертальцы оказались мастерами украшений, а не только мясниками

Археологи нашли украшения неандертальцев из птичьих когтей в пещере Рамандил

Представьте, что 90 тысяч лет назад древние люди не только охотились на мамонтов, но и обращали внимание на пернатых. Недавнее исследование показывает, что неандертальцы могли использовать птиц не только для еды, но и для украшений. Что же именно нашли археологи?

Основная находка

На мустьерской стоянке в пещере Рамандил во Франции ученые обнаружили фалангу когтя орлана-белохвоста с четкой насечкой от каменного орудия. Это не просто случайность — такой след вряд ли связан с приготовлением пищи. Ранее подобные находки на других памятниках, как Крапина в Хорватии, указывали на то, что неандертальцы использовали когти хищных птиц как элементы украшений, например, для ожерелий или браслетов.

Французский исследователь Томас Гарсия-Фермет из Университета Перпиньяна проанализировал почти тысячу фрагментов птичьих скелетов из пещеры Рамандил. Памятник, открытый сто лет назад, содержит пять культурных слоев среднего палеолита — от 94 до 77 тысяч лет назад. Среди находок: около 30 тысяч каменных артефактов мустьерской культуры, кости крупных млекопитающих, черепах, кроликов и, конечно, птиц.

Гарсия-Фермет сосредоточился на антропогенных изменениях. На 2,5% костей видны следы огня, но большинство из них, вероятно, случайные. На менее чем десяти костях — порезы или переломы от каменных орудий. Эти остатки принадлежат видам вроде лысухи, кряквы, клушицы, галки, кеклика и орлана-белохвоста.

Что это значит для наших представлений?

Обычно неандертальцев считают охотниками на крупную дичь, но новые данные меняют картину. Они ловили крабов, черепах, собирали моллюсков и даже охотились на птиц. Примеры из других памятников:

  • в пещере Ля-Крузад (Франция) — остатки голубей и галок.
  • в пещере Холе-Фельс (Германия) — кости белых куропаток.
  • неандертальцы, возможно, использовали птичьи когти и перья для украшений.

В некоторых случаях порезы на костях, как на челюсти галки или фаланге орлана, не связаны с едой. Это намекает на символическое использование.

Эксперименты для понимания прошлого

Археологи не ограничиваются анализом костей — они проводят эксперименты. Например, недавно ученые готовили птиц "по-неандертальски": разделывали сырые тушки и жарили другие на углях. Это помогает понять, как древние люди обрабатывали добычу.

