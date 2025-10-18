Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черешня
Черешня
© Own work by Clayoquot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:20

Не жалей ветки — пожалей урожай: как правильно подстричь черешню перед зимой

Черешню осенью обрезают после листопада для формирования кроны – Николай Хромов

Осень — идеальное время не только для сбора урожая, но и для заботы о здоровье плодовых деревьев. Среди садовых культур особого внимания требует черешня: без своевременной обрезки дерево быстро загущается, хуже плодоносит и становится уязвимым к болезням. Чтобы весной оно порадовало мощным цветением и обильным урожаем, обрезку нужно провести правильно и вовремя.

О том, как грамотно обрезать черешню осенью, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов.

"Если отложить обрезку до весны, дерево может пострадать от камедетечения и других болезней. Осенняя обрезка помогает укрепить черешню и подготовить её к зиме", — отметил Николай Хромов на сайте "Антонов сад".

Когда проводить обрезку

Начинать обрезку черешни рекомендуется в сентябре и завершать к началу ноября - в зависимости от климата региона. В южных областях процедуру можно проводить позже, а в средней полосе лучше завершить работы за 2-3 недели до первых морозов.

Главный ориентир — листопад. Когда большая часть листьев опала, дерево вошло в состояние покоя и готово к обрезке.

Советуем не тянуть с работами: после обрезки дереву нужно время, чтобы затянуть срезы и адаптироваться.

Необходимые инструменты

Для качественной обрезки важно подготовить всё заранее.

  • Секатор - для тонких побегов.

  • Сучкорез - для средних ветвей.

  • Садовая пила - для старых, толстых веток.

  • Садовый нож - для выравнивания срезов.

  • Ватка со спиртом - для дезинфекции инструмента между деревьями.

  • Садовый вар или краска - для защиты срезов от инфекций и морозов.

Сравнение: молодая и старая черешня

Параметр Молодое дерево (до 5 лет) Взрослое дерево
Цель обрезки Формирование кроны Омоложение и оздоровление
Тип работ Укорочение и прореживание Удаление старых и больных ветвей
Частота Каждый год Раз в 2-3 года
Высота дерева До 3 м Контролируется укорачиванием макушки

Пошаговая инструкция по обрезке черешни

Молодая черешня (до 5 лет)

  1. Первый год: укоротите верхушку саженца, оставив около 6 почек — это поможет заложить будущую крону.

  2. Второй год: сформируйте нижний ярус — выберите 4 крепких побега и укоротите их на 35-45 см.

  3. Третий год: создайте второй ярус, удалите ветки, растущие внутрь, и подрежьте скелетные ветви.

  4. Четвёртый-пятый годы: завершите формирование кроны. Следите, чтобы ствол не превышал уровень боковых ветвей, а между ярусами сохранялся зазор около 60 см.

Старая черешня

  • Удалите сухие, больные и безплодные ветви.

  • Проредите крону, чтобы солнечный свет попадал внутрь.

  • Укоротите верхушку, если дерево выше 3 м.

  • Все срезы обработайте садовым варом.

Колонновидная черешня

У колонновидных сортов обрезку проводят осторожно:

  • удаляют только сломанные или повреждённые ветки;

  • следят, чтобы побеги росли наружу, а не внутрь;

  • короткие веточки до 10 см не трогают, так как именно на них формируются плоды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обрезать черешню в мороз.
    Последствие: раны не заживают, дерево болеет.
    Альтернатива: проводить работы в сухую, тёплую погоду при +5…+10 °C.

  • Ошибка: оставлять длинные пеньки после спила.
    Последствие: загнивание и появление вредителей.
    Альтернатива: делать аккуратные срезы "по кольцу".

  • Ошибка: не обрабатывать места срезов.
    Последствие: риск заражения грибковыми инфекциями.
    Альтернатива: использовать садовый вар или масляную краску.

А что если черешня старая и плохо плодоносит?

Если дереву больше 10-12 лет, поможет омолаживающая обрезка. Для этого постепенно (за 2-3 года) удаляют старые ветви, оставляя только молодые побеги замещения. Уже через сезон дерево начнёт давать больше урожая, а ягоды станут крупнее.

Плюсы и минусы осенней обрезки

Плюсы Минусы
Снижается риск камедетечения При резком похолодании раны могут не затянуться
Упрощается весенний уход Нельзя проводить при морозе
Улучшается доступ света к веткам Требует последующей обработки срезов
Повышается урожайность Работы нужно завершить вовремя

Советы шаг за шагом

  1. Выберите сухой, тёплый день без осадков.

  2. Дезинфицируйте инструменты перед каждым деревом.

  3. Начинайте с удаления сухих и перекрещивающихся ветвей.

  4. Формируйте крону равномерно — не оставляйте загущённых участков.

  5. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

  6. Полейте дерево (по ведру воды под каждый ствол).

  7. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом.

Мифы и правда

  • Миф: обрезка осенью ослабляет дерево.
    Правда: при правильном сроке и обработке она помогает дереву успешно перезимовать.

  • Миф: садовый вар необязателен.
    Правда: без обработки срезов повышается риск заражения коры.

  • Миф: старые черешни не стоит обрезать.
    Правда: омолаживающая обрезка продлевает жизнь дерева и улучшает урожай.

Исторический контекст

Обрезку плодовых деревьев начали применять ещё в Древней Греции, где виноградари подрезали лозы для повышения урожая. В России приёмы формировки кроны стали использовать в XVIII веке при царских садах. Черешню, как южную культуру, долгое время не обрезали из страха повредить, но исследования показали, что умеренная осенняя обрезка повышает зимостойкость и устойчивость дерева к болезням.

"Главное правило — не спешить. Правильная обрезка — это хирургия для дерева: точная, аккуратная и своевременная", — подытожил Николай Хромов.

Три интересных факта

  1. Черешня живёт до 30 лет, но регулярная обрезка может продлить её жизнь до 40.

  2. Камедетечение чаще возникает на деревьях, которые не обрезали более 3 лет.

  3. Легкая санитарная обрезка осенью может повысить урожайность до 25%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Майкл Кларк заявил, что пересаживать ландыш лучше осенью или ранней весной сегодня в 6:52
Ландыш разросся и перестал цвести? Время действовать — вот когда и как его пересаживать

Узнайте, почему пересадка ландыша важна для здоровья ваших посадок, как избежать ошибок и контролировать его агрессивный рост, а также мифы о растении.

Читать полностью » Органические удобрения улучшают почву и повышают урожай без химических добавок – Алла Тимурова сегодня в 6:20
Навоз — не мусор, а золото для грядок: как сделать удобрение, за которое растения скажут спасибо

Химия больше не нужна! Узнайте, как приготовить эффективные и безопасные органические удобрения из простых природных материалов — от листьев до дрожжей.

Читать полностью » Мандевилла успешно зимует при температуре около +10 °C в прохладном и тёмном месте сегодня в 5:46
Тропическая лиана в снегах: как мандевилла переживает русскую зиму

Узнайте, как сохранить мандевиллу зимой с помощью двух простых методов: как комнатного или спящего растения. Выберите идеальный способ ухода.

Читать полностью » Холодостойкие растения осенью продлевают цветение сада и создают яркие композиции – Галина Матвеевна сегодня в 5:20
Первый лёд не пощадит слабаков: какие растения выдерживают удары холода до последнего

Даже осенью ваш сад может быть ярким! Узнайте, какие растения не боятся заморозков и продолжают цвести до ноября.

Читать полностью » Осеннее мульчирование помогает сохранить влагу и защитить почву от промерзания сегодня в 4:40
Осенняя хитрость, о которой молчат садоводы: как защитить почву бесплатно

Осенняя пора – лучшее время для мульчирования! Узнайте, как защитить растения и почву, используя бесплатные материалы и избегая распространённых ошибок.

Читать полностью » Боярышник в саду может навредить соседним растениям и привлечь вредных насекомых сегодня в 4:05
Красавец с шипами вместо сердца: чем может обернуться посадка боярышника на участке

Боярышник полезен и красив, но способен доставить немало хлопот. Узнайте, какие опасности скрываются за его шипами, запахом и пышной кроной — и как вырастить безопасный кустарник на участке.

Читать полностью » Опытные садоводы считают, что не существует универсальной почвы для всех растений сегодня в 3:16
Почему одни сады цветут без усилий, а другие чахнут — разгадка в шести приёмах

Откройте для себя шесть секретов опытных садоводов, которые помогут вам сделать уход за растениями легким и эффективным, улучшая урожай и гармонию вашего сада.

Читать полностью » Мох и лишайник на деревьях осенью нужно удалять медным купоросом и побелкой сегодня в 3:05
Кора задыхается — дерево кричит без звука: осенний способ спасти сад от мха и лишайника

Мхи и лишайники — скрытая угроза для плодовых деревьев. Узнайте, как правильно очистить кору, чем обработать ствол и предотвратить повторное заражение.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Элиминационная диета признана единственным методом диагностики пищевой аллергии у собак
Технологии
OpenAI запустила обновлённую память ChatGPT для подписчиков Plus и Pro
Еда
Шоколадное печенье с трещинками приобретает мраморный узор при выпекании
Еда
Пирожки с мясом получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри
Красота и здоровье
Врач Ступак объяснила, почему жареные фисташки повышают давление и теряют витамины
Авто и мото
Автоэксперт: запах бензина в машине указывает на утечку топлива
Дом
Дизайнеры рассказали, как оформить ТВ-зону в гостиной в разных стилях интерьера
Красота и здоровье
В России начали формировать официальный перечень БАДов, которые смогут назначать врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet