Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:23

Не вся икра хороша для здоровья: почему яркие оттенки и пузырьки — признаки подделки

Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру

Чрезмерно яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают специалисты Роскачества. В разговоре с "Лентой.ру" они поделились признаками некачественного продукта, который часто появляется на новогоднем столе.

"При выборе икры важно обращать внимание на состав. В качественном продукте содержатся только сама икра, соль и консерванты (соли бензойной и сорбиновой кислот), растительное масло, иногда глицерин. Такие добавки, как альгинат, загустители, каррагинан, различные красители, говорят, что в составе имитация", — сообщили в Роскачестве.

Внешний вид и признаки подделки

Кроме состава, на качество икры также могут указать ее внешний вид. Некачественная икра может иметь чрезмерно яркий цвет, полученный с помощью дешевых красителей. Такой продукт часто имеет следы брожения — пену на поверхности, что может свидетельствовать о повышенном содержании дрожжей.

Также в икринке может быть виден зародыш, или пузырек, плавающий под оболочкой. В некоторых подделках можно увидеть так называемый "глазок", который создается с помощью темного красителя. Такой признак можно распознать по неправильной и расплывшейся форме.

Важные характеристики качественной икры

Качественная икра имеет однородную форму икринок, которые не должны быть слипшимися или поврежденными. Кроме того, в качественном продукте не должно быть много джуса (жидкости). Если перевернуть банку с икрой, она не должна моментально стекать по стенкам — максимум несколько икринок могут упасть. Также икра в жестяной банке не должна булькать, а сама банка не должна быть вздутой или деформированной.

Обязательная маркировка и хранение

С апреля 2024 года красная и черная икра подлежат обязательной маркировке с помощью кода Data Matrix, зарегистрированного в системе "Честный знак". Наличие такого кода свидетельствует о подлинности продукта.

Также икра должна храниться в магазине при температуре от минус четырех до минус шести градусов, отдельно от рыбы, сыров и колбас, так как для этих продуктов предусмотрены другие температурные режимы.

