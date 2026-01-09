Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Современная умная кухня
Современная умная кухня
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:09

Не видно — значит, работает: невидимые технологии становятся основой современного жилья

Невидимые технологии становятся частью интерьера — дизайнер

Если еще несколько лет назад концепция "умного дома" включала в себя множество видимых панелей управления, проводов и гаджетов, которые зачастую становились предметом гордости владельцев, то сегодня все изменилось. Теперь главный тренд — это невидимые технологии, которые становятся частью интерьера, но не привлекают к себе внимания. Об этом сообщает корреспондент ТУТ НОВОСТИ.

Невидимые технологии: комфорт без лишнего шума

Технологический комфорт перестал быть предметом демонстрации и гордости, а стал базовой необходимостью, такой же, как водопровод или электричество. Главное условие нового подхода — отсутствие вмешательства в дизайн. Эпоха гаджетов напоказ осталась в прошлом. Теперь умные системы освещения, климат-контроля и безопасности встраиваются в пространство так, чтобы их не было видно.

Датчики скрываются в декоре или мебели, зарядные станции интегрируются в столешницы, а динамики становятся частью потолка или стен. Технологии теперь служат нашему удобству, а не нашему эго.

Даже телевизоры, которые когда-то были центром внимания в гостиной, теперь стремятся быть как можно менее заметными. Современные модели крепят на стену, как картину, выбирая ультратонкие панели, которые в выключенном состоянии превращаются в матовую черную поверхность или изображение, подходящее под интерьер. Идея проста: если техника не используется, она не должна привлекать внимания.

Дизайн без цифрового шума

Чтобы добиться такого эффекта, дизайнеры и инженеры должны работать в тесном сотрудничестве уже на этапе проектирования. Все системы, проводка и серверные стоянки должны быть тщательно продуманы заранее, чтобы после завершения ремонта в поле зрения оставались только чистые линии и фактуры, а не видимые технологии.

Управление всеми этими системами, как правило, происходит через смартфон или голосового помощника, что делает пульты и выключатели ненужными. Это стремление к визуальной чистоте не просто вопрос эстетики. Оно стало реакцией на цифровой шум, который сопровождает нас повсюду. В доме, свободном от видимых технологий, мы получаем возможность отключиться от этого потока и насладиться тишиной, тактильными ощущениями и общением.

Пространство для расслабления

Такое пространство психологически разгружает и позволяет мозгу отдохнуть, сосредоточив внимание на настоящем моменте. Невидимые технологии создают среду, которая не отвлекает, а наоборот, поддерживает гармонию.

Эти технологии исчезают в физическом пространстве, становясь его естественной частью. В будущем истинная роскошь будет заключаться не в количестве гаджетов, а в способности сделать их невидимыми, при этом обеспечивая безупречную работу и создавая идеальные условия для жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились до 70 млрд рублей — Деловой Петербург 01.01.2026 в 11:31
Качественных объектов почти не осталось: инвесторы начали охоту за готовыми активами

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились, но рынок изменился: торговые объекты вышли в лидеры, а спрос сместился к готовым активам.

Читать полностью » В Петербурге с 1 января вступил в силу обновлённый закон о реновации - ТАСС 01.01.2026 в 9:39
Реновацию включили без спешки: почему жители всё равно рискуют остаться крайними

Обновлённый закон о реновации в Петербурге вступил в силу, но запуск программ откладывается. Что изменилось и почему быстрых решений не будет.

Читать полностью » В Екатеринбурге снизилось количество сделок с элитной недвижимостью в 2025 году — URA.RU 29.12.2025 в 15:08
Снижение активности на рынке элитных квартир: как ожидания 2026 года рушат сделки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2025 году зафиксирован спад на рынке элитного жилья, связанный с низкой доступностью ипотеки и неопределённостью будущих прогнозов.

Читать полностью » Собственники квартир не хотят брать ответственность за содержание дома— эксперт по ЖКХ Москвина 25.12.2025 в 17:01
Платежки растут, а подъезд разрушается: главная ошибка собственников квартир

Эксперт по ЖКХ Вера Москвина рассказала NewsInfo, как активные собственники могут решать проблемы своего дома.

Читать полностью » Термин пенсионер стал красным флагом при сделках с недвижимостью – DEITA.RU 25.12.2025 в 13:41
Пенсионер как красный флаг: почему риелторы насторожены при сделках с жильем пожилых людей

"Пенсионер" стал красным флагом на рынке недвижимости. Почему сделки с пожилыми людьми вызывают особую настороженность у риелторов?

Читать полностью » Россия изучает китайские стандарты жилищного строительства — вице-премьер Хуснуллин 25.12.2025 в 13:10
Жильё перестанет строиться годами: российскую застройку хотят разогнать по китайской модели

Власти изучают китайский опыт в строительстве, рассчитывая сократить сроки и повысить эффективность отрасли. Речь идёт о технологиях и управленческих стандартах.

Читать полностью » Рассрочка до 12 месяцев бывает выгоднее ипотеки — риелтор Перескокова 25.12.2025 в 12:07
Рассрочка от застройщика не для всех: когда выгода превращается в ловушку

Рассрочки от застройщиков выглядят заманчиво, но скрывают нюансы, которые могут обернуться переплатой. Эксперт объясняет, когда такие схемы действительно работают.

Читать полностью » Наследник отвечает по долгам умершего в пределах имущества — адвокат Бенхин 24.12.2025 в 14:31
Квартиру ждали, а получили ноль: неприятный сценарий, о котором наследников не предупреждают

Долги умершего могут полностью поглотить наследство, но наследник не обязан платить больше его стоимости. Юрист объяснил, где проходит граница ответственности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Постоянное желание угодить партнёру может привести к отказу от своих потребностей — психолог
Советы и рекомендации
Избыточная влажность мешает получить идеальную корочку на выпечке — повар
Технологии
После износа батареек их можно использовать в пульте для телевизора — эксперт
Общество
Осознание ошибки в принятии решений менятет отношения с близкими — психолог
Красота и здоровье
Юлия Смирновская: начинайте с лёгкого кардио и растяжки после новогодних праздников
Красота и здоровье
Для качественного сна избегайте алкоголя и гаджетов перед сном — советы Бузунова
Наука
Скромность снижает активность мозга при отказе — HBM
Мир
В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet