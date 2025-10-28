Не успел на зелёный — поехал под суд: трагедия на хабаровском перекрёстке

В Хабаровске произошло трагическое ДТП, унесшее жизни трех человек, в результате которого был возбуждено уголовное дело. Прокуратура Центрального района города установила личность водителя автомобиля, который спровоцировал аварию.

"Установлено, что за рулем автомобиля "Ауди А5" находился военнослужащий, проходивший службу по контракту в Хабаровском районе", — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

26 октября 2025 года военным следственным отделом Следственного комитета России по Хабаровскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ход расследования

Авария произошла в минувшее воскресенье, 26 октября, рано утром на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. По предварительным данным, водитель иномарки Audi A5 двигался на высокой скорости и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем Toyota Caldina.

В результате ДТП три человека, включая водителя и два пассажира иномарки, скончались на месте до приезда скорой помощи.

Причины и последствия

Несмотря на то, что происшествие произошло по неосторожности, действия водителя могут квалифицироваться как нарушение правил дорожного движения с трагическими последствиями. Подобные инциденты служат напоминанием о важности соблюдения правил на дороге и могут привести к серьезным юридическим последствиям для виновных в таких авариях.

Дальнейшее расследование будет направлено на выяснение всех обстоятельств случившегося, а также на установление возможных причин, повлиявших на действия водителя. Важно, чтобы правовая система обеспечила справедливость и предупредила повторение подобных трагедий.