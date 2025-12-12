Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:34

Не успеете соскучиться по Москве: маршруты, где история, гастрономия и тишина соединяются в одном дне

Турпром назвал популярные города Подмосковья для коротких путешествий

Иногда, чтобы почувствовать перемены, москвичам вовсе не нужно планировать долгие поездки: достаточно выбраться за пределы столицы и провести день в одном из старинных городов. На основе отзывов читателей об этом рассказывает Турпром, представляя подборку проверенных маршрутов, которые позволяют совместить путешествие, гастрономические впечатления и знакомство с историей Подмосковья.

Зарайск: крепость XVI века и атмосфера уездного города

Зарайск, расположенный в 150 километрах от Москвы, привлекает путешественников хорошо сохранившимся кремлём XVI века. Бесплатный вход на его территорию позволяет спокойно исследовать стены и храмы, а экспозиции музеев доступны за символическую плату. Город предлагает и другие точки притяжения — водонапорную башню с панорамной площадкой, дом-музей А. С. Голубкиной, святой источник Белый Колодец. Туристы обычно пробуют местный калач и медовуху, а в качестве сувениров выбирают изделия промыслов и фермерские продукты.

Рязань: древняя столица княжества

Рязань, известная богатым культурным наследием, расположена в 180 километрах от столицы. Здесь сохранилось множество памятников, среди которых кремль на высоком берегу Трубеже, художественный музей имени Пожалостина и музей истории края. Атмосферные улицы и традиционные блюда вроде рязанских щей и калинников делают поездку особенно запоминающейся. Для гостей доступны изделия из бересты, кружево, керамика и другие сувениры ручной работы.

Коломна: город русской пастилы и музейных кварталов

Коломна, находящаяся всего в часе пути, привлекает путешественников кремлём XVI века, старинными церквями и музеями, посвящёнными пастиле. Город известен гастрономическими традициями, а местную пастилу привозят в качестве подарка. Туристы посещают ремесленные мастерские, монастыри и набережную Оки, сочетая прогулки с дегустациями.

Звенигород: природа и древние монастыри

Звенигород, который часто называют "подмосковной Швейцарией", расположен всего в 50 километрах от Москвы. Город славится пейзажами, старинными храмами и атмосферой неспешного отдыха. Главная точка маршрута — Саввино-Сторожевский монастырь и расположенный рядом музейный комплекс. Туристы выбирают местные десерты, фермерские продукты и изделия народных мастеров.

Ростов Великий: жемчужина Золотого кольца

Ростов Великий, один из древнейших городов России, привлекает путешественников кремлём на берегу озера Неро, монастырями и музеями. Туристы знакомятся с финифтью, посещают исторические комплексы и пробуют традиционные блюда, в том числе ростовскую уху. Сувениры представлены в широком диапазоне — от изделий финифти до берестяных работ.

Эти маршруты позволяют провести выходные насыщенно и с пользой, открывая новые стороны знакомых регионов и создавая возможность для короткого, но полноценного отдыха.

