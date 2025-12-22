Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:34

Не туристический аттракцион, а знак эпохи: как один полёт изменил представление о космосе

Женщина в инвалидном кресле впервые совершила суборбитальный полёт — Blue Origin

Исторический суборбитальный полёт стал не просто туристическим событием, а символом изменения подходов к доступности космоса. Впервые в истории человек с ограниченными возможностями побывал за пределами атмосферы Земли, доказав, что космические путешествия могут быть инклюзивными. Об этом сообщает портал Турпром.

Полёт, изменивший представление о возможностях

20 декабря немецкий аэрокосмический инженер Михаэла Бентхаус совершила суборбитальный полёт на ракете компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу. Она стала первым в мире человеком, использующим инвалидное кресло, который оказался в космосе. Вместе с ней на борту находились ещё пять пассажиров, включая руководителей компаний.

Запуск состоялся в Западном Техасе. Полностью автоматизированная ракета стартовала вертикально, после чего капсула с пассажирами отделилась в средней фазе полёта и успешно вернулась на Землю, приземлившись с помощью парашютной системы. Весь полёт продолжался около десяти минут.

За гранью атмосферы

Во время полёта пассажиры пересекли линию Кармана — условную границу между атмосферой Земли и космическим пространством. Этот момент стал кульминацией многолетних усилий по расширению доступа людей с инвалидностью к высокотехнологичным сферам, включая космическую отрасль.

Для самой Бентхаус полёт имел не только техническое, но и глубокое личное значение. После несчастного случая она оказалась в инвалидном кресле и столкнулась с ограничениями, которые по-прежнему существуют в современном мире.

"После несчастного случая я по-настоящему осознала, насколько наш мир остаётся недоступным для людей с ограниченными возможностями. Если мы хотим быть инклюзивным обществом, мы должны быть инклюзивными во всех сферах, а не только там, где нам удобно", — заявила аэрокосмический инженер Михаэла Бентхаус.

Реакция космического сообщества

Событие получило широкий отклик среди представителей отрасли. Новый администратор NASA Джаред Айзекман отметил значение полёта и личную решимость участницы миссии, подчеркнув её вдохновляющий пример.

"Вы вдохновляете миллионы людей", — подчеркнул администратор NASA Джаред Айзекман, комментируя участие Бентхаус в суборбитальном полёте.

Новый этап для космического туризма

Эксперты отмечают, что полёт Михаэлы Бентхаус стал важным шагом в развитии космического туризма. Суборбитальные миссии, которые предлагают Blue Origin и другие компании, постепенно выходят за рамки эксклюзивных экспериментов и становятся доступнее для более широкой аудитории.

Этот запуск продемонстрировал, что при соответствующих технологиях и подходах космос может быть открыт и для людей с особыми потребностями. Полёт Бентхаус обозначил необходимость дальнейшего развития инфраструктуры и стандартов, учитывающих разнообразие физических возможностей, и стал ориентиром для будущего более доступного освоения космического пространства.

