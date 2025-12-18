Не только радость, но и штрафы: что грозит за неправильное украшение рабочего места к Новому году

Украшение рабочих мест к Новому году может обернуться для граждан не только праздником, но и штрафами. Как сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, неправильное соблюдение правил пожарной безопасности при установке новогодних украшений может привести к финансовым санкциям.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

Если украшение рабочего места выполняется без разрешения и нарушает нормы безопасности, сотрудник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а если это угрожает здоровью коллег, возможны более серьёзные меры, включая материальную или административную ответственность.

"Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности (за украшение рабочего места без разрешения). А в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Штраф для юридических лиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 200 тысяч рублей", — пояснил Хаминский.

Ответственность за несоблюдение пожарной безопасности

За нарушения, связанные с пожарной безопасностью, предусмотрены более серьёзные санкции. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей, а юридические лица — на 400 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти виновный может быть привлечён к уголовной ответственности, и наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Опасности, связанные с украшениями

Особое внимание юрист уделил самодельным гирляндам и несертифицированным световым приборам. Использование таких украшений может стать причиной возгорания. Даже искусственные ёлки могут воспламеняться, если они не соответствуют стандартам безопасности.

"Правила пожарной безопасности жестко регулируют использование декора. Особенно строгие требования действуют для производственных помещений, цехов и заводов", — отметил Хаминский.

Рекомендации для безопасного украшения

Юрист подчеркнул, что работодатель имеет право запрещать ношение украшений, таких как кольца или цепочки, если это прописано в локальных актах по охране труда, особенно в местах, где есть риск травм при работе с оборудованием.

"Праздник должен быть безопасным", — заключил Хаминский.

Он порекомендовал согласовывать украшение рабочего места с руководством или службой охраны труда. Безопасной альтернативой являются бумажные, текстильные или настольные украшения, которые не требуют подключения к электросети.