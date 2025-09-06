Не просто украшения: загадочные символы на фибуле раскрывают статус женщины железного века

Археологи из Археологического центра Оломоуц сделали значимую находку в Чехии: во время спасательных раскопок вдоль будущей автомагистрали в 40 километрах к северо-западу от Праги они обнаружили могилу молодой женщины, жившей в эпоху Ла-Тен. Погребение оказалось богато украшено бронзовыми артефактами и уже названо одним из самых интересных открытий последних лет.

Уникальный археологический участок

Работы велись на территории длиной 6,5 километра. Здесь исследователи нашли 467 предметов, относящихся к разным эпохам — от неолита до раннего Средневековья. Такой "исторический срез" позволяет проследить, как менялась жизнь региона на протяжении тысячелетий.

"Эта область предлагает необыкновенный взгляд на тысячи лет человеческой оккупации", — говорит археолог Микаэла Бартош Дворжакова.

Захоронение женщины

Возраст женщины на момент смерти составлял примерно 20-30 лет. Её похоронили с бронзовыми украшениями: браслетами на руках и ногах, кольцами и фибулой типа Duchcov — особой застёжкой, известной по находкам в районе города Духцов. Каждое из изделий имеет уникальные декоративные элементы, что придаёт захоронению исключительное значение.

На основании найденных предметов могила датируется серединой VI-V века до нашей эры, относя её к ранней кельтской культуре Ла-Тен.

"С помощью анализа изотопов стронция мы надеемся определить, родилась ли она на месте или пришла из другой области. Сравнение её ДНК с другими находками может выявить родственные и социальные связи", — пояснила археолог Маркета Захнашова.

Анализ костей показал признаки физиологического стресса и дефицита железа, что говорит о непростых условиях жизни в железном веке.

Другие погребения

Помимо женской могилы археологи нашли ещё несколько захоронений, в том числе пять, относящихся к культуре шнуровой керамики позднего неолита и бронзового века. Особенно выделяются две детские могилы с необычными предметами: перфорированным зубом оленя-амулетом и миниатюрными топориками. Один из них был изготовлен из сломанного большого орудия и положен в могилу ребёнку 3-4 лет, что подчёркивает символическое значение миниатюрных объектов в погребальных обрядах.

Среди других находок — ранние артефакты Ла-Тен: бронзовая пряжка ремня с изображением змеи, украшенная керамика из пит-хаусов, а также средневековые сосуды с волновыми орнаментами и каменные могилы.

Значение открытия

Это захоронение помогает по-новому взглянуть на социальные и культурные практики раннего железного века в Центральной Европе. Роскошные украшения говорят о высоком статусе женщины, а будущие исследования ДНК и изотопов могут пролить свет на её происхождение и связи.

"Обнаружение могилы молодой женщины открывает окно в жизнь и смерть людей Центральной Европы раннего железного века. Богато украшенное захоронение подчёркивает как личную идентичность, так и культурные практики периода Ла-Тен", — отметила Микаэла Бартош Дворжакова.

Три интересных факта