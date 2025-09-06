Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение владыки Сакара в Болгарии
Захоронение владыки Сакара в Болгарии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:16

Не просто украшения: загадочные символы на фибуле раскрывают статус женщины железного века

Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой

Археологи из Археологического центра Оломоуц сделали значимую находку в Чехии: во время спасательных раскопок вдоль будущей автомагистрали в 40 километрах к северо-западу от Праги они обнаружили могилу молодой женщины, жившей в эпоху Ла-Тен. Погребение оказалось богато украшено бронзовыми артефактами и уже названо одним из самых интересных открытий последних лет.

Уникальный археологический участок

Работы велись на территории длиной 6,5 километра. Здесь исследователи нашли 467 предметов, относящихся к разным эпохам — от неолита до раннего Средневековья. Такой "исторический срез" позволяет проследить, как менялась жизнь региона на протяжении тысячелетий.

"Эта область предлагает необыкновенный взгляд на тысячи лет человеческой оккупации", — говорит археолог Микаэла Бартош Дворжакова.

Захоронение женщины

Возраст женщины на момент смерти составлял примерно 20-30 лет. Её похоронили с бронзовыми украшениями: браслетами на руках и ногах, кольцами и фибулой типа Duchcov — особой застёжкой, известной по находкам в районе города Духцов. Каждое из изделий имеет уникальные декоративные элементы, что придаёт захоронению исключительное значение.

На основании найденных предметов могила датируется серединой VI-V века до нашей эры, относя её к ранней кельтской культуре Ла-Тен.

"С помощью анализа изотопов стронция мы надеемся определить, родилась ли она на месте или пришла из другой области. Сравнение её ДНК с другими находками может выявить родственные и социальные связи", — пояснила археолог Маркета Захнашова.

Анализ костей показал признаки физиологического стресса и дефицита железа, что говорит о непростых условиях жизни в железном веке.

Другие погребения

Помимо женской могилы археологи нашли ещё несколько захоронений, в том числе пять, относящихся к культуре шнуровой керамики позднего неолита и бронзового века. Особенно выделяются две детские могилы с необычными предметами: перфорированным зубом оленя-амулетом и миниатюрными топориками. Один из них был изготовлен из сломанного большого орудия и положен в могилу ребёнку 3-4 лет, что подчёркивает символическое значение миниатюрных объектов в погребальных обрядах.

Среди других находок — ранние артефакты Ла-Тен: бронзовая пряжка ремня с изображением змеи, украшенная керамика из пит-хаусов, а также средневековые сосуды с волновыми орнаментами и каменные могилы.

Значение открытия

Это захоронение помогает по-новому взглянуть на социальные и культурные практики раннего железного века в Центральной Европе. Роскошные украшения говорят о высоком статусе женщины, а будущие исследования ДНК и изотопов могут пролить свет на её происхождение и связи.

"Обнаружение могилы молодой женщины открывает окно в жизнь и смерть людей Центральной Европы раннего железного века. Богато украшенное захоронение подчёркивает как личную идентичность, так и культурные практики периода Ла-Тен", — отметила Микаэла Бартош Дворжакова.

Три интересных факта

  1. Культура Ла-Тен получила название от местности в Швейцарии, где в XIX веке были впервые найдены обширные археологические материалы этого периода.
  2. Фибулы Duchcov считались не только застёжками, но и статусными украшениями, указывавшими на положение человека в обществе.
  3. Анализ изотопов стронция помогает определить, где человек вырос, так как химический состав зубов и костей отражает геологию местности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Извержение Фудзи: власти Японии показали симуляцию катастрофы – что ждет Токио сегодня в 7:05

Осталось 2 часа: Япония смоделировала катастрофу – извержение вулкана Фудзи парализует страну

В Японии показали видео смоделированное AI, о последствиях извержения вулкана Фудзи. Ролик демонстрирует облака пепла достигающие Токио и парализующие город.

Читать полностью » Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: какие профессии под угрозой – прогноз эксперта сегодня в 6:23

Искусственный интеллект наступает: вашу профессию изменит до неузнаваемости – проверьте, что вас ждет

Искусственный интеллект кардинально изменит рынок труда. Узнайте, какие профессии наиболее подвержены автоматизации и как оставаться востребованным специалистом.

Читать полностью » Раскопки в Ираке: засуха обнажила древнее эллинистическое кладбище – невероятная находка сегодня в 5:23

Связь времен под водой: Мосульская плотина приоткрыла завесу над эллинистической Месопотамией

Засуха в Ираке обнажила древний город эллинистической эпохи у Мосульской плотины! Уникальная находка: 40 захоронений и артефакты, раскрывающие тайны Месопотамии.

Читать полностью » The Hacker News: дропперы в Android распространяют банковские трояны и программы для кражи SMS сегодня в 4:21

Маскируется под банк: опасное приложение крадёт SMS прямо с телефона

Киберпреступники нашли новый способ атаковать Android: дропперы под видом обновлений проникают в телефоны, обходя защиту Google.

Читать полностью » Apple представит AirPods Pro 3 с датчиками сердечного ритма и температуры 9 сентября сегодня в 3:26

iPhone 17 и AirPods Pro 3 уже на подходе: одна новость способна расстроить фанатов

Apple готовит AirPods Pro 3 с сенсорами для здоровья и новыми возможностями, но одну из самых ожидаемых функций придётся подождать.

Читать полностью » Литва зафиксировала более тысячи случаев глушения GPS в июне 2025 года сегодня в 2:16

Небо над Европой больше не то: самолёты сталкиваются с загадочными сбоями

Европа сталкивается с резким ростом GPS-помех: тысячи инцидентов, сбои у правительственных самолётов и новые шаги ЕС и НАТО по защите неба.

Читать полностью » Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance сегодня в 1:22

Вход в аккаунты станет другим: крупные сервисы отказались от паролей

Крупнейшие IT-компании начали массово отказываться от паролей. Узнайте, как работают ключи доступа и почему они безопаснее старых методов защиты.

Читать полностью » TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters сегодня в 0:22

Samsung и SK Hynix тоже под ударом — акции рухнули, а TSMC держится

TSMC теряет особый статус в США. Что будет с её заводом в Китае, и почему это решение может отразиться на ценах на электронику по всему миру?

Читать полностью »

Новости
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Туризм

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands
СФО

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил
Спорт и фитнес

Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей
Питомцы

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы
Авто и мото

Механики назвали детали машины, которые нельзя обрабатывать WD-40
УрФО

Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet