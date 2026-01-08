Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Гренландии
Флаг Гренландии
© commons.wikimedia.org by Nanopixi is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:16

Не просто территория — нерв системы: Гренландия стала точкой, без которой ПРО теряет устойчивость

Вэнс назвал Гренландию ключевой для системы ПРО США — Джей Ди Вэнс

Гренландия снова оказалась в центре обсуждения вопросов глобальной безопасности — на этот раз из-за её роли в системе противоракетной обороны США. Об этом сообщил телеканал Fox News, опубликовав интервью с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он заявил, что остров имеет стратегическое значение не только для Вашингтона, но и для всей мировой архитектуры безопасности.

Почему Гренландия важна для США

По словам Вэнса, значение Гренландии связано прежде всего с инфраструктурой, обеспечивающей работу элементов противоракетной обороны. Он отметил, что часть этой системы "частично зависит" от расположения объектов на острове. Вице-президент подчеркнул, что вопрос рассматривается не как локальный интерес США, а как фактор, влияющий на общую защиту от потенциальных угроз.

"Гренландия имеет критическое значение не только для нашей национальной безопасности, но для национальной безопасности всего мира. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии", — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Таким образом, Гренландия в оценке американских властей выступает как опорная территория, без которой функционирование некоторых компонентов оборонной системы становится менее устойчивым. При этом Вэнс не уточнил, какие именно элементы инфраструктуры имеются в виду и в какой степени от них зависит общий контур безопасности. Однако сам факт подобного заявления на федеральном телеканале подчёркивает важность острова в стратегическом планировании США.

Как заявление вписывается в повестку мировой безопасности

Вэнс связал значение Гренландии не только с национальными интересами США, но и с безопасностью "всего мира". Такой акцент переводит обсуждение из плоскости внутренней оборонной политики в международный контекст. В подобных формулировках остров рассматривается как часть системы, которая должна обеспечивать защиту от ракетных угроз, независимо от их происхождения и направления.

Высказывание вице-президента фактически фиксирует: инфраструктура ПРО воспринимается как глобальный механизм, а территория Гренландии — как один из её ключевых узлов. Подобные заявления, прозвучавшие публично, могут усиливать внимание к региону и поднимать вопросы о том, какое место Северная Атлантика занимает в будущей оборонной конфигурации. Fox News отмечает, что Вэнс напрямую связал эту тему с интересами США и международной стабильностью.

