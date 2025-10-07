Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:28

Не просто напиток, а эликсир: как зелёный и белый чай заставляют сердце работать, а кожу — сиять

Чай укрепляет сердце и снижает холестерин благодаря полифенолам — Алёна Трояник

Чай — это больше, чем просто привычка наливать кружку в холодный вечер. В каждой чашке этого напитка скрывается настоящий эликсир здоровья, который поддерживает организм сразу по нескольким направлениям: от сердца и сосудов до нервной системы и настроения. Всё зависит от того, какой сорт выбрать и как его заваривать.

Сравнение

Вид чая Основной эффект Особенности
Зелёный Антиоксидант, укрепляет сосуды Богат катехинами, освежает
Чёрный Поддерживает энергию и концентрацию Содержит больше кофеина
Белый Замедляет старение Мягкий вкус, деликатное воздействие
Травяной Расслабляет, улучшает сон Без кофеина, подходит на вечер
Пуэр Стимулирует обмен веществ Подходит для похудения

Чем полезен чай для организма

Терапевт Алёна Трояник напоминает, что чай богат полифенолами — природными антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и защищают клетки. Эти вещества нейтрализуют действие свободных радикалов, снижая риск воспалений и хронических заболеваний.

"Полифенолы помогают организму справляться с воспалениями и защищают клетки от разрушения", — отметила терапевт Алёна Трояник.

Регулярное употребление чая помогает сердцу работать устойчиво, укрепляет сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина. Особенно выражен этот эффект у зелёного и белого чая: они делают стенки сосудов более эластичными и способствуют нормализации давления.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте качественный чай. Лучше листовой, а не в пакетиках — он содержит больше полезных веществ.

  2. Следите за температурой воды. Зелёный чай заваривают при +80 °C, чёрный — при +95 °C, белый — при +70 °C.

  3. Не спешите. Настоявшийся напиток раскрывает вкус и сохраняет больше антиоксидантов.

  4. Не добавляйте сахар. Он нейтрализует часть пользы. Лучше использовать ложку мёда, когда чай остынет.

  5. Пейте регулярно. 2-3 чашки в день достаточно, чтобы почувствовать эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить слишком крепкий чай.
    Последствие: повышается давление, учащается сердцебиение.
    Альтернатива: заваривать меньше листьев или разбавлять горячей водой.

  • Ошибка: заливать кипятком травяные сборы.
    Последствие: эфирные масла разрушаются, вкус становится горьким.
    Альтернатива: используйте воду температурой до +85 °C.

  • Ошибка: пить чай сразу после еды.
    Последствие: ухудшается усвоение железа и кальция.
    Альтернатива: подождите 30 минут после приёма пищи.

  • Ошибка: хранить чай в открытой упаковке.
    Последствие: аромат улетучивается, теряется польза.
    Альтернатива: храните в банке с плотной крышкой, вдали от света.

А что если…

А что если заменить кофе чаем? Это возможно и даже полезно. Чай бодрит мягче, не вызывая скачков энергии. Благодаря аминокислоте L-теанину он снижает уровень тревожности, повышает концентрацию и улучшает настроение. При этом сочетание теина и теанина делает эффект более сбалансированным — нет нервного возбуждения, как после кофеина.

Чай помогает не только проснуться, но и расслабиться: ромашковый, мятный или лавандовый настой подходит для вечернего ритуала, улучшая качество сна.

Плюсы и минусы чая

Показатель Плюсы Минусы
Антиоксидантное действие Замедляет старение, укрепляет иммунитет При избытке — бессонница
Влияние на сердце Снижает холестерин, улучшает тонус сосудов Крепкий чай повышает давление
Влияние на вес Ускоряет обмен веществ Без правильного питания эффект кратковременный
Настроение Снимает тревожность, повышает концентрацию У чувствительных людей возможна раздражительность

Чай и фигура

Для тех, кто следит за весом, чай — отличный помощник. Зелёные сорта активируют метаболизм, стимулируют расщепление жиров и снижают аппетит. Особенно эффективно пить его утром — он помогает организму "проснуться" и мягко запускает обмен веществ.

Чёрный чай тоже полезен, но действует иначе: он стабилизирует уровень сахара в крови и помогает избежать резких приступов голода. Белый чай — лидер по содержанию антиоксидантов, он препятствует накоплению жировых клеток и делает кожу более упругой.

Чай и эмоции

Полифенолы и L-теанин делают чай не просто напитком, а природным антистрессом. Тёплая чашка помогает расслабиться, снять напряжение и восстановить концентрацию после рабочего дня. Особенно полезны для нервной системы травяные настои: мелисса, ромашка, чабрец. Они действуют мягко, не вызывая привыкания.

"Чай способен снижать уровень тревожности и улучшать качество сна", — добавила терапевт Алёна Трояник.

FAQ

— Сколько чашек чая можно пить в день?
Оптимально — 2-4 чашки, в зависимости от сорта и крепости.

— Что полезнее: зелёный или чёрный чай?
Зелёный содержит больше антиоксидантов, а чёрный лучше бодрит. Выбор зависит от ваших целей.

— Можно ли пить чай на ночь?
Да, если это травяной настой или слабый зелёный чай без кофеина.

— Можно ли добавлять молоко?
Да, особенно в чёрный чай. Молоко смягчает воздействие кофеина и делает вкус более нежным.

— Полезен ли холодный чай?
Да, при условии, что он натуральный, без сахара и ароматизаторов.

Мифы и правда

  • Миф: чай обезвоживает организм.
    Правда: он содержит воду и помогает поддерживать водный баланс.

  • Миф: чем крепче чай, тем больше пользы.
    Правда: переизбыток кофеина даёт обратный эффект.

  • Миф: травяные чаи безопасны для всех.
    Правда: некоторые растения могут вызывать аллергию, особенно у детей.

  • Миф: чёрный чай вреден для сердца.
    Правда: при умеренном употреблении он укрепляет сосуды.

Исторический контекст

История чая насчитывает более пяти тысяч лет. По легенде, император Китая Шэнь Нун открыл напиток случайно, когда лист упал в кипяток. С тех пор чай распространился по всему миру, став неотъемлемой частью культуры и медицины. В Европе его сначала пили как лекарство, а в России — как средство для бодрости и общения. Сегодня чай — универсальный напиток, объединяющий традиции, науку и удовольствие.

Три интересных факта

  1. В зелёном чае содержится больше витамина С, чем в лимоне.

  2. Белый чай считается самым молодым — собирают только нераспустившиеся почки.

  3. L-теанин в чае усиливает действие дофамина, поэтому напиток улучшает настроение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Чернышова: употребление консервов с аспирином может привести к кровотечениям и поражению почек сегодня в 6:26
Домашние заготовки под запретом: аспирин в банке разрушает желудок и почки

Почему аспирин нельзя использовать в домашних заготовках, чем он опасен для желудка и почек и какие безопасные альтернативы рекомендуют врачи.

Читать полностью » Анастасия Агаева: повышение температуры без кашля и насморка не всегда опасно сегодня в 5:22
Температура без симптомов: тело предупреждает о проблеме, которую вы ещё не чувствуете

Когда повышение температуры без симптомов — норма, а когда тревожный сигнал? Врач объясняет, почему нельзя игнорировать даже лёгкую лихорадку и как действовать правильно.

Читать полностью » Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона сегодня в 4:18
Лапша, которая продлевает жизнь: врачи раскрыли, какой вид полезнее диетических каш

Лапша может быть не просто вкусной, но и полезной. Эндокринолог объяснила, чем отличаются пшеничная, рисовая, гречневая и бобовая лапша, и как выбрать лучший вариант для здоровья.

Читать полностью » Врач предупредила: отказ от завтрака может привести к гастриту и камням в желчном пузыре сегодня в 3:08
Завтрак — не каприз, а защита от болезней: один пропуск запускает цепную реакцию в организме

Почему отказ от утреннего приёма пищи может привести к камням в желчном пузыре и проблемам с желудком — объяснение диетолога и простые советы, как не навредить ЖКТ.

Читать полностью » Евгения Мельникова: редкий или частый стул может указывать на сбой пищеварения сегодня в 2:01
Каждый день или раз в три дня: врачи раскрыли, какая частота стула продлевает жизнь

Как понять, что работа кишечника в норме? Врач объяснила, сколько раз нужно ходить в туалет, чем опасны отклонения и почему стресс может вызвать запор.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Абдулхаков сообщил, что осенью обостряются болезни желудка сегодня в 1:17
Желудок под атакой погоды: осень превращает даже лёгкую изжогу в хроническую беду

Осень — испытание для желудка. Почему именно в это время учащаются боли и изжога, как распознать первые признаки и не навредить себе самолечением.

Читать полностью » Хелен Эван-Хоуэллс: регулярное движение и гигиена связаны с долголетием сегодня в 0:14
Долгожители выдают секрет: эти две привычки буквально отодвигают старость

Британский врач выявила две простые привычки, объединяющие всех долгожителей. Они не требуют дорогих процедур, но способны продлить жизнь на десятилетия.

Читать полностью » Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали вчера в 23:32
Здоровая улыбка под угрозой: что убивает эмаль быстрее сахара и кофе

Узнайте 7 привычек, которые разрушают эмаль и приводят к кариесу. Избегание этих ошибок поможет сохранить здоровье ваших зубов надолго.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ни один серийный внедорожник не превысил 200 миль в час: предел подтвердили испытания Aston Martin и Ferrari
Спорт и фитнес
Нейрофизиолог Корюкалов объяснил, как стресс мешает росту мышц и восстановлению после тренировок
Питомцы
Ветеринары: волнистые попугаи и кореллы признаны лучшими для детей
Технологии
Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента для автоматического исправления уязвимостей
Еда
Толстолобик в духовке со сметаной и лимоном сохраняет сочность при запекании
Садоводство
Сода улучшает рост укропа и нейтрализует кислотность грунта — Мария Данилова
Еда
Салат Людмила с ветчиной и грибами сохраняет популярность среди домашних кулинаров
Наука
Археологи в Турции нашли мраморную панель с египетским богом Туту — уникальную для региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet