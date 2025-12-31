Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ассорти фастфуда
Ассорти фастфуда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:40

Не просто калории: что на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы едите чипсы и картошку фри

Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний

Чипсы и картофель фри — одни из самых популярных, но одновременно и наиболее опасных для здоровья продуктов. Эти блюда оказывают серьезное влияние на печень, поджелудочную железу, микробиоту кишечника и слизистую желудка, сообщает гастроэнтеролог Екатерина Титова. Она пояснила, что эти продукты создают нагрузку на внутренние органы и способны вызывать долгосрочные проблемы с пищеварением. Об этом пишет Лента.ру.

Вред жареного картофеля и картофельных блюд

По словам Титовой, картофель, приготавливаемый жареным или в виде оладий и драников, представляет собой "зону риска" для здоровья. В процессе жарки картофель, как губка, впитывает большое количество масла.

Это ведет к образованию канцерогенов и продуктов окисления жиров, что оказывает прямое негативное воздействие на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Кроме того, такие блюда могут раздражать слизистую желудка и нарушать процесс переваривания пищи в тонкой кишке. А добавление муки, яиц и избыточного масла только увеличивает калорийность и делает эти продукты тяжелыми для переваривания.

"Картофель, как губка, впитывает огромное количество масла. При жарке образуются канцерогены и продукты окисления жиров. Это создаёт прямую нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, раздражает слизистую желудка", — пояснила Екатерина Титова.

Чипсы и картофель фри — наибольший риск для здоровья

Не только для гастроэнтерологов, но и для кардиологов и эндокринологов, чипсы и картофель фри являются лидерами антирейтинга среди вредных продуктов. Эти блюда жарятся во фритюре, в большом количестве многократно нагреваемого масла, что приводит к повышению концентрации канцерогенов и трансжиров. Кроме того, в чипсах и картофеле фри содержится огромное количество соли, что только усугубляет их вредное воздействие на организм.

"Картофель жарится во фритюре — большом количестве многократно нагреваемого масла. Концентрация канцерогенов и трансжиров зашкаливает. Добавляется огромное количество соли", — добавила Титова.

Влияние на диабет и другие заболевания

Картофель фри и чипсы не только вредны для пищеварительной системы, но и повышают риск развития диабета. Согласно исследованиям, потребление трех порций картофеля фри в неделю увеличивает риск заболевания диабетом на 20%. В то же время, запеченный, вареный или пюреобразный картофель не демонстрирует такой связи, что подтверждает вред именно жареных вариантов картофеля.

Такие блюда крайне не рекомендуются для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, панкреатит или холецистит, а также при ожирении. Однако, как исключение, в небольшом количестве они могут быть употреблены крайне редко.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere сегодня в 8:31
Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Привычный чай в пакетиках может содержать миллионы пластиковых частиц. Учёные выяснили, как они ведут себя в организме и почему это важно.

Читать полностью » Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова сегодня в 5:24
Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Врач-диетолог объяснила, как пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью, и какие напитки лучше выбрать.

Читать полностью » Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова сегодня в 5:01
Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн с правильными специями может стать не только согревающим, но и полезным напитком, улучшая пищеварение и микросиркуляцию.

Читать полностью » Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог сегодня в 4:44
Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это простое и эффективное средство для борьбы с усталостью и припухлостью. Узнайте, как правильно выбрать, наносить и хранить патчи, чтобы получить максимальный эффект!

Читать полностью » Дайте снегу оттаять перед очисткой автомобиля, чтобы упростить процесс — Рrimamedia сегодня в 4:10
Стекла и лак не простят ошибок: как снег может повредить ваш автомобиль, если не быть осторожным

Важно знать, как правильно и безопасно очистить машину от снега, чтобы избежать повреждений и подготовить автомобиль к поездке в морозные дни.

Читать полностью » Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты сегодня в 0:02
Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Как выбрать новогодний наряд, чтобы выглядеть ярко и чувствовать себя свободно: советы астролога о цветах, деталях и комфорте в праздничную ночь.

Читать полностью » Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения вчера в 23:37
Думал, смартфон в 12 — это нормально, пока не увидел цифры, от которых становится страшно

Исследования показывают тревожные тенденции: ранний доступ к смартфонам может угрожать психике и физическому здоровью детей. Узнайте, как избежать последствий.

Читать полностью » Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова вчера в 20:22
Печень берёт удар на себя: что нужно сделать сразу после новогодних застолий

После новогодних застолий организм требует деликатного восстановления. Какие простые шаги помогут печени и пищеварению вернуться в норму — без жёстких диет и рисков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy
Еда
Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Еда
Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
ДФО
В Хабаровске произошла авария на электросетях, несколько районов остались без света - ДВ-РОСС
ДФО
В Приморье продолжается дефицит бензина, на заправках образуются километровые очереди - ДВ-РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet