Не просто калории: что на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы едите чипсы и картошку фри

Чипсы и картофель фри — одни из самых популярных, но одновременно и наиболее опасных для здоровья продуктов. Эти блюда оказывают серьезное влияние на печень, поджелудочную железу, микробиоту кишечника и слизистую желудка, сообщает гастроэнтеролог Екатерина Титова. Она пояснила, что эти продукты создают нагрузку на внутренние органы и способны вызывать долгосрочные проблемы с пищеварением. Об этом пишет Лента.ру.

Вред жареного картофеля и картофельных блюд

По словам Титовой, картофель, приготавливаемый жареным или в виде оладий и драников, представляет собой "зону риска" для здоровья. В процессе жарки картофель, как губка, впитывает большое количество масла.

Это ведет к образованию канцерогенов и продуктов окисления жиров, что оказывает прямое негативное воздействие на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Кроме того, такие блюда могут раздражать слизистую желудка и нарушать процесс переваривания пищи в тонкой кишке. А добавление муки, яиц и избыточного масла только увеличивает калорийность и делает эти продукты тяжелыми для переваривания.

"Картофель, как губка, впитывает огромное количество масла. При жарке образуются канцерогены и продукты окисления жиров. Это создаёт прямую нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, раздражает слизистую желудка", — пояснила Екатерина Титова.

Чипсы и картофель фри — наибольший риск для здоровья

Не только для гастроэнтерологов, но и для кардиологов и эндокринологов, чипсы и картофель фри являются лидерами антирейтинга среди вредных продуктов. Эти блюда жарятся во фритюре, в большом количестве многократно нагреваемого масла, что приводит к повышению концентрации канцерогенов и трансжиров. Кроме того, в чипсах и картофеле фри содержится огромное количество соли, что только усугубляет их вредное воздействие на организм.

"Картофель жарится во фритюре — большом количестве многократно нагреваемого масла. Концентрация канцерогенов и трансжиров зашкаливает. Добавляется огромное количество соли", — добавила Титова.

Влияние на диабет и другие заболевания

Картофель фри и чипсы не только вредны для пищеварительной системы, но и повышают риск развития диабета. Согласно исследованиям, потребление трех порций картофеля фри в неделю увеличивает риск заболевания диабетом на 20%. В то же время, запеченный, вареный или пюреобразный картофель не демонстрирует такой связи, что подтверждает вред именно жареных вариантов картофеля.

Такие блюда крайне не рекомендуются для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, панкреатит или холецистит, а также при ожирении. Однако, как исключение, в небольшом количестве они могут быть употреблены крайне редко.