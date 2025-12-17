Не пользовались годами, а расплачиваться придётся: кредитные карты готовят неприятный сюрприз

Многие россияне годами хранят кредитные карты "на всякий случай", не подозревая, что даже неиспользуемый пластик может обернуться финансовыми проблемами. Эксперты предупреждают: промедление с закрытием таких карт способно привести к долгам и отказам в новых кредитах. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение специалиста.

Почему опасно оставлять кредитку открытой

Эксперт портала "Банки.ру" Эряня Бочкина обращает внимание, что истекший срок действия карты не означает автоматического закрытия кредитного счета. Даже если картой давно не пользуются, обязательства перед банком могут сохраняться.

По словам специалиста, финансовые организации вправе продолжать начислять плату за обслуживание. В результате за несколько лет на счете может накопиться задолженность, о которой владелец карты узнает лишь при попытке оформить новый продукт или при ухудшении кредитной истории.

Влияние на новые кредиты и ипотеку

Еще один существенный риск связан с будущими заимствованиями. Наличие открытых кредитных карт, даже неиспользуемых, учитывается банками при оценке платежеспособности клиента.

Пока такие карты не закрыты, получить крупный заем или ипотеку становится значительно сложнее. Кредиторы рассматривают открытые лимиты как потенциальную долговую нагрузку, что снижает шансы на одобрение заявки.

Как проходит процедура закрытия

При этом закрытие кредитной карты не происходит мгновенно. Сначала необходимо полностью погасить все обязательства, включая возможную плату за обслуживание и комиссии. Только после этого можно подать заявление в банк.

Срок окончательного закрытия счета может достигать 60 дней — конкретные условия зависят от кредитной организации. Именно поэтому, как отмечает эксперт, затягивать с этим процессом не стоит: чем раньше закрыта ненужная карта, тем меньше рисков в будущем.