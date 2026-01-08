Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:07

Не донесли ёлку до нужного места — получите наказание: почему дерево нельзя оставлять у мусорки

Целую ёлку у мусорного контейнера могут признать нарушением правил обращения с отходами — Евгений Машаров

После новогодних праздников тысячи россиян привычно несут елки к ближайшим контейнерам с бытовыми отходами — и рискуют получить штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова. По его словам, выбросить дерево "как обычный мусор" нельзя: целая ель относится к другому виду отходов и требует отдельного способа утилизации.

Почему елка у контейнера может закончиться штрафом

Машаров объяснил, что контейнеры для твердых коммунальных отходов предназначены только для мусора, который образуется в результате повседневной жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к этой категории не относится, поэтому его размещение в зоне обычных контейнеров рассматривается как нарушение действующих норм обращения с отходами.

Если выбросить елку целиком к мусорным контейнерам, можно получить административное наказание. Речь идет о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, уточнил эксперт. Размер штрафа, по его словам, может составить от 2000 до 3000 рублей.

"Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", — рассказал член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

По словам Машарова, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к ним не относится.

Как утилизировать дерево правильно: переработка и площадка для КГО

Эксперт назвал два легальных и более экологичных варианта. Первый — сдать ель на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты, куда принимают деревья после праздников. По словам Машарова, переработанные древесина и хвоя не оказываются на полигоне, а получают "вторую жизнь" — их используют для удобрений или подстилок для животных.

Второй вариант подходит тем, у кого нет поблизости пункта приема: оставить дерево на площадке для крупногабаритных отходов. Машаров подчеркнул, что новогодняя ель относится именно к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства. Это значит, что выбрасывать ее следует отдельно от обычного мусора, соблюдая правила конкретной площадки.

"Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно — необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон — из них сделают удобрения или подстилки для животных", — отметил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

Член ОП РФ добавил, что новогоднее дерево относится к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства. Таким образом, второй вариант утилизации — оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов.

