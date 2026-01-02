Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Не Дед Мороз, а ВДВ: чем запомнился этот Новый год школьникам Донецка

Военнослужащие ВДВ провели новогоднюю акцию в подшефной школе Донецка — МО РФ

Новогодние праздники для одной из школ Донецка в этом году прошли с участием военнослужащих Воздушно-десантных войск России. Псковские десантники приехали с поздравлениями и тематической программой, приуроченной к началу года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Новогодний визит в подшефную школу

Военнослужащие ВДВ из Пскова посетили подшефную школу в Донецке в рамках агитационно-пропагандистской акции "Герои нашего времени". Учебное заведение носит почётное наименование "Имени первого главы ДНР Александра Захарченко".

В Минобороны уточнили, что визит состоялся в новогодние праздники и был посвящён поздравлению школьников и педагогов с наступившим Новым годом. Мероприятие стало частью системной работы Воздушно-десантных войск с образовательными учреждениями в регионе.

"В новогодние праздники в рамках агитационно-пропагандистской акции Воздушно-десантных войск "Герои нашего времени” Псковские десантники посетили с новогодними поздравлениями подшефную школу в городе Донецке", — говорится в сообщении Минобороны России.

Обращение командования и выставка

Перед учащимися выступил заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Юрий Владимиров. Он передал школьникам поздравление с Новым годом от командующего ВДВ и группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

Для детей была организована выставка современного вооружения, экипировки и снаряжения, используемого десантниками в ходе специальной военной операции. Школьники смогли познакомиться с образцами техники, примерить парашют Д-10, а также попробовать себя в роли операторов беспилотных летательных аппаратов и освоить основы оказания первой помощи в полевых условиях.

Общение с военнослужащими и концерт

Во время встречи учащиеся пообщались с действующими военнослужащими, в том числе с участниками боевых действий. Герой России, гвардии младший сержант Сергей Тринадцатый подчеркнул значение подобных мероприятий для подрастающего поколения.

"Надо понимать, что наша страна — самая лучшая. У нас все самое лучшее, у нас люди лучшие, все равно нас никто не одолеет", — отметил Герой России Сергей Тринадцатый.

Завершилось мероприятие концертом фронтовой творческой бригады ВДВ. Для школьников прозвучали классические и современные патриотические произведения, а также новогодние композиции. В военном ведомстве сообщили, что акция "Герои нашего времени" продолжит работу в школах ДНР, Запорожской и Херсонской областей в следующем году.

