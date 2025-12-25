Не давайте сырости шанс: как простые вещества превращают погреб в сухой и безопасный уголок

Повышенная влажность в погребе — это частая проблема дачников, особенно в осенне-зимний период. Из-за сырости овощи быстро портятся, а на стенах появляется плесень, что может негативно сказаться на качестве урожая. Однако существует эффективный способ снизить влажность в погребе, что позволит сохранить овощи свежими и сухими до весны. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Дзен-канал "Садоёж".

Как снизить влажность в погребе

Обычно для регулирования влажности в погребе используют систему вентиляции: делают приточную трубу у пола и вытяжную под потолком. Однако если такая система не установлена, можно воспользоваться простыми средствами, которые эффективно впитывают влагу из воздуха.

Для этого подойдут два вещества — негашёная известь и хлористый кальций.

Использование негашёной извести

Негашёную известь можно насыпать в ведра или просто рассыпать по полу погреба. Это поможет не только избавиться от влаги, но и обеззаразить воздух, что важно для сохранения продуктов. Через несколько дней известь необходимо собрать и выбросить.

Хлористый кальций

Хлористый кальций работает по тому же принципу, но его можно использовать несколько раз. Для этого достаточно просушить вещество. Важно помнить, что хлористый кальций является токсичным, поэтому при его использовании следует обязательно носить перчатки и маску.

Уже через пару дней после использования этих средств влажность в погребе снизится, и воздух станет значительно суше.