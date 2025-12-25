Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мешок и овощи в погребе
Мешок и овощи в погребе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:22

Не давайте сырости шанс: как простые вещества превращают погреб в сухой и безопасный уголок

Негашёная известь и хлористый кальций помогут снизить влажность в погребе – PrimaMedia

Повышенная влажность в погребе — это частая проблема дачников, особенно в осенне-зимний период. Из-за сырости овощи быстро портятся, а на стенах появляется плесень, что может негативно сказаться на качестве урожая. Однако существует эффективный способ снизить влажность в погребе, что позволит сохранить овощи свежими и сухими до весны. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Дзен-канал "Садоёж".

Как снизить влажность в погребе

Обычно для регулирования влажности в погребе используют систему вентиляции: делают приточную трубу у пола и вытяжную под потолком. Однако если такая система не установлена, можно воспользоваться простыми средствами, которые эффективно впитывают влагу из воздуха.

Для этого подойдут два вещества — негашёная известь и хлористый кальций.

Использование негашёной извести

Негашёную известь можно насыпать в ведра или просто рассыпать по полу погреба. Это поможет не только избавиться от влаги, но и обеззаразить воздух, что важно для сохранения продуктов. Через несколько дней известь необходимо собрать и выбросить.

Хлористый кальций

Хлористый кальций работает по тому же принципу, но его можно использовать несколько раз. Для этого достаточно просушить вещество. Важно помнить, что хлористый кальций является токсичным, поэтому при его использовании следует обязательно носить перчатки и маску.

Уже через пару дней после использования этих средств влажность в погребе снизится, и воздух станет значительно суше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Работающим пенсионерам в 2026 году повысят выплаты примерно на 1,6 тыс – DEITA.RU вчера в 15:27
Инфляция давит, выплаты отвечают: с пенсиями в 2026 году произойдет неожиданный поворот

С 1 января страховые пенсии в России вырастут выше уровня инфляции, а в ряде регионов прибавка окажется особенно заметной.

Читать полностью » Нина Останина предложила расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России вчера в 9:52
Нина Останина против всего: почему её предложение о семейной ипотеке потрясёт рынок недвижимости

Нина Останина предложила расширить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей России. Также она просит поддержать законопроект о повышении дохода семей для пособий.

Читать полностью » В Гонконге восстанавливают могилы советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны – Минобороны РФ вчера в 9:52
Пропавшие без вести в Гонконге: как работа по паспортизации захоронений раскрывает забытые страницы истории

В Гонконге началась паспортизация захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны. Что стало результатом работы по восстановлению памяти?

Читать полностью » Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан вчера в 8:15
Квадратные метры против демографии: почему Дальний Восток строится наперекор оттоку

Ввод жилья на Дальнем Востоке превысил планы на 12%, а Приморье стало лидером по строительству. Но доступность квартир для семей остаётся спорной.

Читать полностью » Приморье не столкнулось с ёлочными клещами — Роспотребнадзор вчера в 8:15
Невидимые гости с ёлки: правда ли, что в Приморье прячутся ёлочные клещи

Сообщения о "ёлочных клещах" вызвали панику, но в Приморье специалисты уверяют: живые новогодние ёлки не несут угрозы.

Читать полностью » Отказы по кредитным каникулам растут из-за недостатка документов о доходах — Войлуков вчера в 8:15
Отказы по кредитным каникулам: как неформальные доходы мешают получить поддержку

Рост отказов по кредитным каникулам связан с тем, что многие заемщики не могут подтвердить снижение доходов официальными документами.

Читать полностью » Власти Владивостока утвердили новые тарифы на содержание жилья с января 2026 года — PrimaMedia вчера в 8:15
Новые тарифы на содержание жилья во Владивостоке: кому предстоит платить больше и на сколько

Во Владивостоке утвердили новые тарифы на содержание жилья с 2026 года. Повышение затронет не всех, но для части жителей платежи вырастут.

Читать полностью » Вахрушева: маски и соблюдение гигиены — ключевые меры профилактики гриппа 23.12.2025 в 15:16
Не дайте вирусу испортить Новый год: как защититься от гонконгского гриппа в праздничный сезон

Медицинская маска и сокращение контактов — лучшие способы защиты от гонконгского гриппа, особенно в преддверии новогодних праздников.

Читать полностью »

Новости
Еда
Домашний жульен с курицей и шампиньонами готовят порционно в духовке — кулинары
Авто и мото
Потеря тяги и нестабильная работа двигателя часто связаны с износом бензонасоса — Авто Mail
Спорт и фитнес
Смешанная йога с движением и паузами улучшила гибкость тела — The Indian Express
Садоводство
Зимой растения получают поддержку без стимуляции роста — цветоводы
Общество
Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia
ЦФО
В Москве ожидается мягкая зимняя погода на выходных – Гидрометцентр
Общество
Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно без заявлений – Ярослав Нилов
Россия
Бывший посол Норвегии высоко оценил жизнь в Москве – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet