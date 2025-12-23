Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:16

Не дайте вирусу испортить Новый год: как защититься от гонконгского гриппа в праздничный сезон

Вахрушева: маски и соблюдение гигиены — ключевые меры профилактики гриппа

Лучше всего от гонконгского гриппа защитит медицинская маска, сокращение контактов и соблюдение элементарных правил гигиены. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Светлана Вахрушева.

Эксперт подчеркнула, что наибольшее значение имеют меры так называемой немедикаментозной профилактики, основанные на соблюдении определённых правил поведения.

"Особенно это актуально в преддверии предстоящих новогодних праздников. Эти меры профилактики включают в себя избегание мест массового скопления людей, а также ношение защитных масок", — указала она в беседе с ТАСС.

Простой уход за здоровьем

Кроме того, Светлана Вахрушева добавила, что для предотвращения распространения вируса важно регулярно проветривать помещения и проводить больше времени на свежем воздухе, по возможности избегая мест массового скопления людей.

