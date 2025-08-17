Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:30

От забвения к признанию: как имя тюменского крестьянского сына вернулось на карту города

В Тюмени появилась улица имени Павла Фитина — легендарного руководителя советской разведки

В Тюмени торжественно открыли улицу имени Павла Фитина — руководителя советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны. Церемония собрала представителей власти, ветеранов спецслужб, журналистов и местных жителей, среди которых было много молодежи — школьников, студентов и членов мотоклуба "Ночные волки".

Павел Фитин, уроженец села Ожогино Тобольской губернии, возглавил внешнюю разведку СССР в 31 год. Под его руководством были получены данные о разработке атомной бомбы в рамках американского "Манхэттенского проекта". Однако после войны его имя надолго оказалось в тени — лишь в последние годы память о нем начали восстанавливать.

Инициатива присвоить улице имя разведчика исходила от ассоциации ветеранов госбезопасности. Новая улица расположена во 2-м Заречном микрорайоне, где ведется масштабное жилищное строительство. Ранее в Тюмени уже установили памятник Фитину, а мотоклуб "Ночные волки" планирует провести мотопробег в его честь.

Это событие стало еще одним шагом в восстановлении исторической справедливости и сохранении памяти о человеке, чья работа в годы войны имела стратегическое значение для страны, отмечают историки.

