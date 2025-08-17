От забвения к признанию: как имя тюменского крестьянского сына вернулось на карту города
В Тюмени торжественно открыли улицу имени Павла Фитина — руководителя советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны. Церемония собрала представителей власти, ветеранов спецслужб, журналистов и местных жителей, среди которых было много молодежи — школьников, студентов и членов мотоклуба "Ночные волки".
Павел Фитин, уроженец села Ожогино Тобольской губернии, возглавил внешнюю разведку СССР в 31 год. Под его руководством были получены данные о разработке атомной бомбы в рамках американского "Манхэттенского проекта". Однако после войны его имя надолго оказалось в тени — лишь в последние годы память о нем начали восстанавливать.
Инициатива присвоить улице имя разведчика исходила от ассоциации ветеранов госбезопасности. Новая улица расположена во 2-м Заречном микрорайоне, где ведется масштабное жилищное строительство. Ранее в Тюмени уже установили памятник Фитину, а мотоклуб "Ночные волки" планирует провести мотопробег в его честь.
Это событие стало еще одним шагом в восстановлении исторической справедливости и сохранении памяти о человеке, чья работа в годы войны имела стратегическое значение для страны, отмечают историки.
