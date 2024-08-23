В Саратовской области завершился 11-ый Открытый чемпионат России по пахоте

Триумф мастерства и технологий: Открытый чемпионат по пахоте в Саратовской области

На живописных полях Гагаринского района Саратовской области развернулось грандиозное событие для аграрной индустрии - Открытый чемпионат по пахоте. Это не просто соревнование профессионалов, а настоящий праздник сельского хозяйства, где передовые технологии сочетаются с многовековыми традициями земледелия.

Главным событием чемпионата стало соревнование механизаторов, где за звание лучшего боролись 43 экипажа из 30 регионов России и двух зарубежных стран. Победителем стал 22-летний студент из Удмуртии Вячеслав Егоров, который получил в качестве приза трактор Агромаш 75ТК. Вячеслав отметил, что участвует в чемпионате уже третий год, и эта победа - его первое значимое достижение. Приз он планирует использовать в своем хозяйстве.

Серебро завоевал Сергей Митрофанов из Мордовии, а бронза досталась Николаю Пичкалеву из Пермского края. Оба призера получили сертификаты на приобретение техники и электроники. Николай, ветеран с 30-летним стажем работы трактористом, отметил, что участие в чемпионате для него - это возможность проверить свои навыки и поделиться опытом с молодыми коллегами.

Техника будущего: Агромаш 90ТК

В этом году механизаторы соревновались на тракторах Агромаш 90ТК, которые были выбраны специальной комиссией из 10 отечественных и зарубежных моделей. Сергей Митрофанов, серебряный призер чемпионата, подчеркнул, что это лучшая техника, на которой ему приходилось работать за все годы участия в соревнованиях. Он отметил удобство, хорошую гидравлику, обзор и управляемость трактора.

Виртуозы за рулем

Помимо пахоты, механизаторы соревновались в мастерстве фигурного вождения на тракторах. Евгений Бердников из Владимирской области продемонстрировал лучшие результаты в трактор-шоу и выиграл автомобиль. Евгений отметил, что это не первая его победа в трактор-шоу, и он очень рад повторить свой успех.

Больше, чем просто соревнование

Открытый чемпионат по пахоте - это не только спортивное мероприятие, но и крупномасштабная выставка сельскохозяйственной техники и технологий. Более 50 компаний представили свои новинки, которые можно было не только осмотреть, но и испытать в деле. Впервые на чемпионате были представлены агродроны, а также прошли соревнования беспилотных летательных аппаратов.

Праздник для всех

Для гостей чемпионата была подготовлена разнообразная развлекательная программа: экстремальные гонки на сельхозтехнике, музей тракторов, историческая реконструкция уборки пшеницы, гастрономические фестивали, выступления артистов и многое другое.

Важная миссия

Генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов подчеркнул, что основная миссия чемпионата - популяризация сельского труда и развитие агропромышленного комплекса. Он отметил, что компания стремится поддерживать сельское хозяйство и популяризировать труд механизаторов.

Взгляд в будущее

На деловых мероприятиях чемпионата обсуждались актуальные проблемы и тенденции развития сельскохозяйственной отрасли, такие как внедрение беспилотной техники, использование газомоторных машин и цифровизация сельского хозяйства.

Открытый чемпионат по пахоте в Саратовской области в очередной раз подтвердил свой статус важного события для аграрной индустрии, где профессионализм, инновации и традиции объединяются для развития сельского хозяйства России.

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