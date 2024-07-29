На крупнейшем химическом предприятии Германии, принадлежащем компании BASF и расположенном в Людвигсхафене, произошел инцидент, вызванный утечкой органического растворителя.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой компании, число пострадавших в результате происшествия возросло до 15 человек.
Представители BASF сообщили, что инцидент имел место в южной части производственного комплекса. Утечка органического растворителя привела к взрыву, за которым последовало возгорание. При этом компания заверила, что загрязнения окружающей среды — воздуха, воды и почвы — удалось избежать.
Важно отметить, что производственная установка, на которой произошла авария, была оперативно отключена и в настоящее время находится в безопасном состоянии.
Все 15 сотрудников, получивших легкие травмы в результате инцидента, были осмотрены специалистами медицинского центра BASF. После проведения необходимых обследований пострадавшие смогли покинуть медучреждение.
Компания BASF подчеркивает, что расследование точных причин происшествия продолжается. Эксперты тщательно анализируют все обстоятельства случившегося для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Сийярто обсудил с Бланаром и Лавровым транзит нефти РФ через Украину
Министр Венгрии Петер Сийярто провёл телефонные консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Словакии Юраем Бланаром по поводу остановки киевским режимом транзита нефти из РФ.
ЕС не изменит отношение к Украине после выборов в США
Страны ЕС не планируют менять своё отношение ни к Штатам, ни к вопросу поддержки Киева после выборов президента Америки осенью 2024 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью РБК.
В Китае открыли новую защитную систему бактерий, которая ускорит создание геномных редакторов
Китайские ученые открыли новую защитную систему в бактериях, которая может ускорить разработку геномных редакторов.
В России запатентовали беспилотник для анализа почвы
Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали новый беспилотник и метод для анализа почвы и растений, что ускорит получение данных о состоянии почвы и растительной биомассы по сравнению с традиционными лабораторными и полевыми методами.