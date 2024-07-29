На крупнейшем химическом предприятии Германии, принадлежащем компании BASF и расположенном в Людвигсхафене, произошел инцидент, вызванный утечкой органического растворителя.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой компании, число пострадавших в результате происшествия возросло до 15 человек.

Представители BASF сообщили, что инцидент имел место в южной части производственного комплекса. Утечка органического растворителя привела к взрыву, за которым последовало возгорание. При этом компания заверила, что загрязнения окружающей среды — воздуха, воды и почвы — удалось избежать.

Важно отметить, что производственная установка, на которой произошла авария, была оперативно отключена и в настоящее время находится в безопасном состоянии.

Все 15 сотрудников, получивших легкие травмы в результате инцидента, были осмотрены специалистами медицинского центра BASF. После проведения необходимых обследований пострадавшие смогли покинуть медучреждение.

Компания BASF подчеркивает, что расследование точных причин происшествия продолжается. Эксперты тщательно анализируют все обстоятельства случившегося для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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