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Нацгвардия Украины отказалась выполнять задачи под Покровском
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"Страна" сообщает об отказе трех бригад Национальной гвардии Украины выполнять задачи под Покровском

Нацгвардия Украины отказалась выполнять задачи под Покровском

Три роты украинской Национальной гвардии, включая командный состав, отказались выполнять боевые приказы в районе Красноармейска (известного как Покровск), находящегося на контролируемой Украиной территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.

По его словам, в середине августа второй батальон был переброшен под Покровск и занял позиции сразу по прибытии. Однако военнослужащие столкнулись с нехваткой личного состава.

В результате недели боев численность роты сократилась до 10-13 человек, включая командиров. Владислав отметил, что командование проявило некомпетентность — отсутствовала связь с соседними подразделениями, и не было понимания, кому принадлежат занятые позиции.

Владислав добавил, что защищать позиции было невозможно из-за численного превосходства российских войск — соотношение сил составляло 1 к 30. Украинские солдаты регулярно подвергались атакам, и единственное подразделение, прикрывавшее их с фланга, оставило позиции без предупреждения. Одна из групп не смогла выйти из боя, и ее судьба остается неизвестной.

В результате три роты отказались выполнять боевые распоряжения. Командование прибыло на место и предложило сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять приказы. Все оставшиеся военнослужащие, включая командиров, сделали шаг вперед, что было зафиксировано на видео. Владислав отметил, что все отказники имеют боевой опыт с начала конфликта, но их осталось слишком мало.

19 августа глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из Красноармейского района. Красноармейск, районный центр на северо-западе ДНР, насчитывает более 61 тысячи жителей по данным на 2022 год.

Город является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью и другими подконтрольными Киеву городами на севере ДНР, такими как Краматорск и Славянск.

Фото: www. flickr.com/Нацгвардия Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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