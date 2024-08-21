Три роты украинской Национальной гвардии, включая командный состав, отказались выполнять боевые приказы в районе Красноармейска (известного как Покровск), находящегося на контролируемой Украиной территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.

По его словам, в середине августа второй батальон был переброшен под Покровск и занял позиции сразу по прибытии. Однако военнослужащие столкнулись с нехваткой личного состава.

В результате недели боев численность роты сократилась до 10-13 человек, включая командиров. Владислав отметил, что командование проявило некомпетентность — отсутствовала связь с соседними подразделениями, и не было понимания, кому принадлежат занятые позиции.

Владислав добавил, что защищать позиции было невозможно из-за численного превосходства российских войск — соотношение сил составляло 1 к 30. Украинские солдаты регулярно подвергались атакам, и единственное подразделение, прикрывавшее их с фланга, оставило позиции без предупреждения. Одна из групп не смогла выйти из боя, и ее судьба остается неизвестной.

В результате три роты отказались выполнять боевые распоряжения. Командование прибыло на место и предложило сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять приказы. Все оставшиеся военнослужащие, включая командиров, сделали шаг вперед, что было зафиксировано на видео. Владислав отметил, что все отказники имеют боевой опыт с начала конфликта, но их осталось слишком мало.

19 августа глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из Красноармейского района. Красноармейск, районный центр на северо-западе ДНР, насчитывает более 61 тысячи жителей по данным на 2022 год.

Город является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью и другими подконтрольными Киеву городами на севере ДНР, такими как Краматорск и Славянск.

Фото: www. flickr.com/Нацгвардия Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)