Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:15

Нажал кнопку — и пути назад нет: как самозапрет перекроет доступ к ставкам

Самозапрет на азартные игры начнёт действовать в России с 1 сентября 2026 года — РИА Новости

В России вводят новый механизм защиты граждан от игровой зависимости, который будет работать на уровне закона и не зависеть от воли организаторов азартных игр. Госдума окончательно одобрила соответствующие изменения, предусматривающие добровольный, но жёсткий самозапрет. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Самозапрет на азартные игры с 2026 года

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Речь идёт о букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что закон имеет принципиальное значение как для людей, уже столкнувшихся с игровой зависимостью, так и для их близких. По его словам, новые нормы создают механизм профилактики, позволяя человеку заранее ограничить себя и взять под контроль рискованные привычки.

Как будет работать механизм отказа

Для установки самозапрета гражданину потребуется направить заявление в единый регулятор азартных игр. На основании этого заявления человек будет включён в специальный перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Этот перечень будет вестись регулятором на постоянной основе.

Срок отказа не может быть менее 12 месяцев, при этом отозвать заявление досрочно невозможно. В документе также необходимо указать реквизиты банковского счёта — на него будут перечисляться средства, которые гражданин поставил до введения самозапрета на события, ещё не наступившие, либо выиграл, но не успел получить.

Выход из перечня и способы подачи заявлений

Исключение из перечня возможно по истечении срока, который гражданин указал при подаче заявления. Альтернативный вариант — подать заявление об исключении, но сделать это можно не ранее чем через год после включения в список "отказников".

Подать заявления как о включении в перечень, так и об исключении из него, можно будет через многофункциональные центры или портал госуслуг. Такой порядок должен упростить доступ к механизму и сделать его максимально формализованным.

Запреты для организаторов азартных игр

Закон напрямую запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включённых в перечень самозапрета. Казино и залы игровых автоматов не смогут выдавать таким лицам фишки, жетоны и иные обменные знаки, а также принимать их обратно в обмен на деньги.

Кроме того, запрещается допускать таких граждан в игорные заведения, заключать с ними любые основанные на риске соглашения о выигрыше и направлять им рекламу, связанную с азартными играми. Даже соглашения между несколькими участниками азартных игр будут недопустимы, если хотя бы один из них находится в перечне "отказников".

Ответственная игра как обязанность бизнеса

Отдельный блок закона касается обязанностей организаторов азартных игр. Они будут обязаны разработать и утвердить положение об ответственной игре, в котором разъясняется порядок отказа от участия в азартных играх.

Такой документ должен размещаться в доступном для посетителей месте в игорных заведениях, а также на официальных сайтах организаторов. Законодатели рассчитывают, что это усилит профилактический эффект и сделает правила отказа максимально прозрачными.

