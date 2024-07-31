Под Часовым Яром воюющие на стороне Киева наёмники из Колумбии напали на украинских "братьев по оружию" из-за конфликта с командованием. Об этом российский военкор Евгений Поддубный рассказал в своём Телеграм-канале.
По словам военкора, инцидент произошёл после того, как командование ВСУ решило связать и бросить в яму латиноамериканского боевика Филипе, отказавшегося штурмовать позиции ВС РФ. Колумбийцы в ответ напали на украинских военных, чтобы спасти товарища от гибели.
"Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских "сослуживцев". Смерть настигла его (Филипе) позже", — написал Поддубный.
Журналист добавил, что позже колумбийских наёмников ликвидировали российские бойцы. Опубликованные военкором кадры были сняты на нашлемную камеру одного из иностранных "солдат удачи".
Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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