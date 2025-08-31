Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отжимание от скамьи
Отжимание от скамьи
© flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:30

Как тренироваться по методике Navy SEALs, чтобы добиться невероятных результатов за месяц

Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы

Чтобы стать частью элитного подразделения ВМС США, Navy SEALs, необходимо пройти одни из самых сложных и интенсивных тренировок. Эти бойцы известны своей невероятной физической подготовкой и техническими навыками, что позволяет им успешно справляться с самыми опасными и трудными заданиями в армии.

Для того чтобы приблизиться к их уровню подготовки, можно начать тренироваться по их методике. Одним из первых шагов в этом направлении будет тренировка, направленная на развитие силы и выносливости верхней части тела. Для этого идеально подойдут отжимания и брусья.

Пирамидальная тренировка

Пирамидальные тренировки представляют собой методику, при которой нагрузка постепенно увеличивается, а затем снова снижается. Это поможет эффективно развить выносливость и подготовить тело к более сложным упражнениям.

Начните с одного отжимания и одного подтягивания. Постепенно увеличивайте количество повторений: два отжимания и два подтягивания, три и так далее, пока не дойдете до 15-20 повторений. Затем возвращайтесь к меньшему количеству повторений, начиная с самого большого и заканчивая одним отжиманием и одним подтягиванием.

Важно не делать пауз между подходами. Это быстро приведет к усталости, но также поможет развить ту самую выносливость, которая необходима для выполнения сложных заданий Navy SEALs.

Для дополнительной сложности и чтобы тренировка была еще ближе к тем, что проходят настоящие бойцы, добавьте подтягивания и скручивания в вашу пирамиду.

Усложненные варианты

Начать можно с небольших изменений в числовой последовательности. Например, начать с одного подтягивания, двух отжиманий, двух брусьев и трех скручиваний. Затем увеличивайте количество подтягиваний на одно, отжиманий и брусьев — на два, а скручиваний — на три.

Пример прогрессии:

1 подтягивание/2 отжимания/2 брусья/3 скручивания
2 подтягивания/4 отжимания/4 брусья/6 скручиваний
3 подтягивания/6 отжиманий/6 брусьев/9 скручиваний
4 подтягивания/8 отжиманий/8 брусьев/12 скручиваний

Как только достигнете максимального числа повторений, начните снова снижать нагрузку. Старайтесь минимизировать время отдыха между упражнениями.

Тренировки с подвесным оборудованием

Для того чтобы еще больше усложнить свою тренировку, можно использовать гимнастические кольца или подвесные тренажеры TRX. Эти устройства добавляют дополнительную нагрузку и требуют от тела повышенной устойчивости. Таким образом, кроме работы с мышцами груди, плеч и трицепсов, вы также активируете мышцы кора, которые необходимы для стабилизации тела.

Для простой тренировки выносливости можно выполнить пять раундов следующего комплекса:

• 1 минута отжиманий на кольцах или TRX
• 1 минута брусьев на кольцах или TRX
• 1 минута отдыха

Попытайтесь выполнить как можно больше повторений за каждую минуту. Повторяйте эту тренировку несколько раз в неделю и записывайте результаты. Через некоторое время вы заметите улучшения.

Важность отдыха

Частые тренировки с отжиманиями, например три-четыре раза в неделю, могут существенно улучшить выносливость. Однако важно не забывать об отдыхе, чтобы дать мышцам время на восстановление и рост. Если тренироваться каждый день, можно не дать телу необходимого времени на восстановление.

Особенно это важно для брусьев, которые значительно нагружают локтевые суставы и сухожилия трицепсов. В идеале такие тренировки лучше делать через день или оставлять два дня между интенсивными тренировками.

Обратите внимание на уровень своей физической подготовки и состояние суставов. Если вы новичок, 20-30 повторений могут быть вполне достаточны для начала. Для более подготовленных людей число повторений может доходить до 200-300, как у опытных бойцов Navy SEALs.

Если у вас есть проблемы с суставами или травмы, перед началом интенсивных тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Если вы хотите развить физическую форму, схожую с Navy SEALs, можно попробовать их методы тренировки. Пирамидальная тренировка поможет вам увеличить интенсивность тренировок, а тренировки с подвесным оборудованием добавят сложность, заставляя работать не только мышцы верхней части тела, но и мышцы кора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка с собственным весом: эффективные варианты приседаний и отжиманий сегодня в 4:50

Секрет сильного тела: всё, что нужно — приседания и отжимания

Простая круговая тренировка без снарядов: всего два базовых упражнения и несколько вариаций помогут нагрузить всё тело.

Читать полностью » Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера сегодня в 4:30

Этот простой выбор на тренажере может изменить вашу физическую форму навсегда

Узнайте, как выбрать оптимальный уровень сопротивления на эллиптическом тренажере в зависимости от ваших целей — от улучшения выносливости до наращивания силы и потери веса.

Читать полностью » Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям сегодня в 4:26

Гребля, гантели и тумба: короткий комплекс, от которого пульс зашкаливает

12 минут, несколько раундов и высокая интенсивность: тренировка, которая подойдёт и новичкам, и опытным спортсменам, готовым к испытанию.

Читать полностью » Офтальмологи назвали безопасные способы плавания для людей с плохим зрением сегодня в 4:10

Очки уходят на дно быстрее, чем пловец — и как это остановить

Плавание в очках кажется невозможным? На самом деле есть простые и удобные способы решить проблему — от держателей до специальных оптических очков.

Читать полностью » Диетологи рассказали, какие упражнения быстрее расходуют углеводы сегодня в 3:50

Секретный способ заставить тело сжигать углеводы быстрее обычного

Как ускорить сжигание углеводов во время тренировок? Узнайте, какие виды нагрузок работают лучше всего и какие ошибки в питании мешают результату.

Читать полностью » Как с помощью отжиманий развить плечи без тренажеров сегодня в 3:30

Отжимания с уклоном: неожиданное оружие для развития плечевого пояса

Узнайте, как с помощью разных вариаций отжиманий без использования тренажеров можно развить сильные и рельефные плечи.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как масштабировать тренировку Murph для новичков и опытных атлетов сегодня в 3:26

200 отжиманий и 300 приседаний — и это ещё не всё в самой жёсткой тренировке

Тренировка Murph — это не просто комплекс упражнений, а испытание духа и силы, созданное в память о лейтенанте ВМС США Майкле Мёрфи.

Читать полностью » Тина Танг: перенос гантелей offset waiter’s carry улучшает баланс и снижает риск травм сегодня в 3:10

Как одно упражнение тренирует мышцы, сердце и равновесие одновременно

Упражнение offset waiter’s carry сочетает силу, баланс и здоровье сердца. Узнайте, почему оно полезнее классических движений и как делать его правильно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Забудьте о долгоносике: 3 обработки нашатырным спиртом спасут клубнику – секрет опытных дачников
Спорт и фитнес

Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия
Садоводство

Мискантус не требует стрижки и обработки — идеальная альтернатива традиционным изгородям
Дом

Зачем нужен наматрасник и какой выбрать
Авто и мото

Эксперт "За рулем" Колодочкин назвал опасные последствия использования воды в бачке омывателя
Красота и здоровье

Кому нельзя есть клюкву: ответ врача удивил многих россиян
Питомцы

Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя
Дом

Обзор оснований для кровати: рейки, балки и другие виды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru