Как тренироваться по методике Navy SEALs, чтобы добиться невероятных результатов за месяц

Чтобы стать частью элитного подразделения ВМС США, Navy SEALs, необходимо пройти одни из самых сложных и интенсивных тренировок. Эти бойцы известны своей невероятной физической подготовкой и техническими навыками, что позволяет им успешно справляться с самыми опасными и трудными заданиями в армии.

Для того чтобы приблизиться к их уровню подготовки, можно начать тренироваться по их методике. Одним из первых шагов в этом направлении будет тренировка, направленная на развитие силы и выносливости верхней части тела. Для этого идеально подойдут отжимания и брусья.

Пирамидальная тренировка

Пирамидальные тренировки представляют собой методику, при которой нагрузка постепенно увеличивается, а затем снова снижается. Это поможет эффективно развить выносливость и подготовить тело к более сложным упражнениям.

Начните с одного отжимания и одного подтягивания. Постепенно увеличивайте количество повторений: два отжимания и два подтягивания, три и так далее, пока не дойдете до 15-20 повторений. Затем возвращайтесь к меньшему количеству повторений, начиная с самого большого и заканчивая одним отжиманием и одним подтягиванием.

Важно не делать пауз между подходами. Это быстро приведет к усталости, но также поможет развить ту самую выносливость, которая необходима для выполнения сложных заданий Navy SEALs.

Для дополнительной сложности и чтобы тренировка была еще ближе к тем, что проходят настоящие бойцы, добавьте подтягивания и скручивания в вашу пирамиду.

Усложненные варианты

Начать можно с небольших изменений в числовой последовательности. Например, начать с одного подтягивания, двух отжиманий, двух брусьев и трех скручиваний. Затем увеличивайте количество подтягиваний на одно, отжиманий и брусьев — на два, а скручиваний — на три.

Пример прогрессии:

1 подтягивание/2 отжимания/2 брусья/3 скручивания

2 подтягивания/4 отжимания/4 брусья/6 скручиваний

3 подтягивания/6 отжиманий/6 брусьев/9 скручиваний

4 подтягивания/8 отжиманий/8 брусьев/12 скручиваний

Как только достигнете максимального числа повторений, начните снова снижать нагрузку. Старайтесь минимизировать время отдыха между упражнениями.

Тренировки с подвесным оборудованием

Для того чтобы еще больше усложнить свою тренировку, можно использовать гимнастические кольца или подвесные тренажеры TRX. Эти устройства добавляют дополнительную нагрузку и требуют от тела повышенной устойчивости. Таким образом, кроме работы с мышцами груди, плеч и трицепсов, вы также активируете мышцы кора, которые необходимы для стабилизации тела.

Для простой тренировки выносливости можно выполнить пять раундов следующего комплекса:

• 1 минута отжиманий на кольцах или TRX

• 1 минута брусьев на кольцах или TRX

• 1 минута отдыха

Попытайтесь выполнить как можно больше повторений за каждую минуту. Повторяйте эту тренировку несколько раз в неделю и записывайте результаты. Через некоторое время вы заметите улучшения.

Важность отдыха

Частые тренировки с отжиманиями, например три-четыре раза в неделю, могут существенно улучшить выносливость. Однако важно не забывать об отдыхе, чтобы дать мышцам время на восстановление и рост. Если тренироваться каждый день, можно не дать телу необходимого времени на восстановление.

Особенно это важно для брусьев, которые значительно нагружают локтевые суставы и сухожилия трицепсов. В идеале такие тренировки лучше делать через день или оставлять два дня между интенсивными тренировками.

Обратите внимание на уровень своей физической подготовки и состояние суставов. Если вы новичок, 20-30 повторений могут быть вполне достаточны для начала. Для более подготовленных людей число повторений может доходить до 200-300, как у опытных бойцов Navy SEALs.

Если у вас есть проблемы с суставами или травмы, перед началом интенсивных тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Если вы хотите развить физическую форму, схожую с Navy SEALs, можно попробовать их методы тренировки. Пирамидальная тренировка поможет вам увеличить интенсивность тренировок, а тренировки с подвесным оборудованием добавят сложность, заставляя работать не только мышцы верхней части тела, но и мышцы кора.