ВМС США ускорили проверку новых технологий: часть пилотов вышла за пределы испытательного этапа

Центр IBM по вопросам государственного управления (IBM Center for the Business of Government) и Фонд американских инноваций (Foundation for American Innovation) выпустили руководство по модернизации информационных систем госведомств. В его основу легла модель закупок технологий, которую первыми опробовали ВМС США и которую теперь перенимают другие ведомства.

Как рассказал технический директор ВМС США Джастин Фанелли на конференции SAP Public Sector Summit 14 октября в Вашингтоне, флот отказался от принципа "все разрабатывать самим" в пользу быстрого внедрения готовых решений. Этот поворот обсуждался на круглом столе, по итогам которого и подготовлено руководство.

Три рекомендации

Руководство предлагает ведомствам три шага. Первый — провести полную инвентаризацию имеющихся систем и связей между ними. По словам исполнительного директора Центра IBM Дэниела Ченока, без ясного представления о текущем ИТ-хозяйстве модернизация не принесет реальной пользы. Анализировать при этом нужно не только технику, но и процессы, данные и финансовые потоки.

Второй шаг — единые правила оценки пилотных проектов: новые системы нужно сравнивать с теми, которые они заменяют, по одинаковым показателям. В ВМС США это сэкономленное или потерянное время пользователей, гибкость, стоимость в расчете на одного пользователя, удобство и устойчивость работы.

Третий шаг — принцип "закупать новое, списывая старое". Новые технологии не должны наслаиваться на старые системы, поэтому вывод устаревших программ из эксплуатации нужно планировать уже на этапе закупок и финансирования.

От единиц к десяткам пилотных проектов

По словам Фанелли, до 2025 года ВМС США проводили лишь несколько полноценных пилотных проектов в год. В 2025 году их стало около 25 — примерно вдесятеро больше. В 2026 году одновременно идут, как выразился Фанелли, "десятки и десятки" испытаний: искусственный интеллект, размещение оборудования, периферийные вычисления, автономные системы и узкоспециальные технологии вроде плавучих датчиков.

Масштабировать испытания удалось благодаря новой модели финансирования. Компании все чаще сами вкладываются в то, чтобы доказать зрелость своих решений, а государство оплачивает только завершающий этап интеграции — то, что Фанелли назвал "последними метрами" перед внедрением.

Такой подход помогает избежать дублирования и наладить взаимодействие между подразделениями флота. Уже десять пилотных проектов стали постоянными сервисами ВМС или штатными программами с собственным финансированием, а на очереди — еще более 20.

"Перегон стада" и программа Dynamis

Работа с пилотными проектами тесно связана с операцией Cattle Drive: ВМС выявляют, объединяют и выводят из эксплуатации устаревшие, уязвимые и дублирующие друг друга ИТ-системы. Фанелли сравнил этот процесс с перегоном стада — так высвобождаются ресурсы для более полезных разработок.

Среди проектов, важных для боевых операций, выделяется программа Dynamis, которую в сентябре 2025 года опробовали вместе ВМС и Корпус морской пехоты США. Ее цель — сократить время от обнаружения цели до удара. Сейчас программное обеспечение Dynamis, включая Maven Smart System, развертывается в основных командованиях, в том числе в экспедиционных силах морской пехоты, и стало для корпуса штатной системой боевого управления.

Новое руководство дополняет ранее выпущенные Центром IBM материалы, в том числе рекомендации по цифровой модернизации и дорожную карту обновления ИТ-инфраструктуры госучреждений.