Наводнение
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:41

Вода пришла неожиданно: как стихия оставила сотни дачников без имущества

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае

Продолжительные дожди, не прекращавшиеся почти сутки, привели к серьезным подтоплениям в Красноярском крае. Стихийное бедствие затронуло три муниципальных образования, где водой затопило более 400 дачных участков. Особенно тяжелая ситуация сложилась в окрестностях Железногорска, где спасателям пришлось эвакуировать пожилых садоводов с затопленных территорий.

В Красноярске из-за перегруженности ливневой канализации пострадала городская больница скорой медицинской помощи. Вода проникла в несколько старых корпусов медучреждения, создав дополнительные сложности для персонала и пациентов. На многих дорогах образовались значительные переливы, осложняющие движение транспорта.

По словам главы Железногорска Дмитрия Чернятина, все гидротехнические сооружения сейчас работают в штатном режиме, осуществляя сброс избыточной воды. На место происшествий направлена дополнительная техника краевого учреждения "Спасатель" для откачки воды, а специалисты МЧС проводят мониторинг ситуации с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Депутат краевого Законодательного собрания Алексей Кулеш отметил, что основной причиной происшествия стало отсутствие своевременного прогноза катастрофического подъема воды после продолжительных ливней. Парламентарий также обратил внимание на недостаточную очистку русел местных рек Кантат и Тартат. По его мнению, после стабилизации ситуации необходимо будет решать вопрос о компенсациях пострадавшим, большинство из которых не застраховали свое имущество от подобных рисков.

Сейчас основные усилия спасательных служб сосредоточены на эвакуации людей из затопленных домов и спасении наиболее ценного имущества. Власти региона обещают оперативно рассмотреть вопросы оказания помощи пострадавшим, как только вода спадёт.

