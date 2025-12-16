Санта-Крус на грани катастрофы: разрушения после наводнения — число погибших растёт

Наводнение, которое произошло в департаменте Санта-Крус в Боливии, унесло жизни как минимум 20 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель министра обороны Боливии Альфредо Троче.

Число жертв продолжает расти

По словам Троче, на данный момент подтверждено 20 погибших, а число пропавших без вести превышает 20 человек. Однако ситуация остаётся трагичной, так как уровень воды постепенно снижается, что позволяет спасателям продолжить поисковые операции.

"Общее число погибших достигло 20. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. К сожалению, число погибших наверняка возрастет, потому что уровень воды снижается и спасатели ведут поиск тел тех, кто не смог спастись от удара стихии", — сообщил Троче в эфире Bolivia TV.

Эль-Торно и более 600 пострадавших семей

Наводнение затронуло несколько районов, но наиболее пострадал муниципалитет Эль-Торно, где из-за разгрома стихии более 600 семей потеряли свои дома. В связи с произошедшим власти департамента объявили регион зоной бедствия, что открывает дополнительные ресурсы для оказания помощи пострадавшим.

Причины наводнения

Катастрофическое наводнение было вызвано сильными дождями, обрушившимися на Санта-Крус 13 декабря. Эти осадки привели к тому, что несколько рек в регионе вышли из берегов, что и стало причиной столь разрушительных последствий.