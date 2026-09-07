Навигатор знает дорогу не всегда: водителям советуют делать одну вещь перед каждой поездкой

Чрезмерная зависимость от навигационных систем может привести к деградации естественных навыков ориентирования, однако нестабильность цифровых сервисов заставляет водителей возвращаться к аналитическому мышлению, заявил NewsInfo координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев. Эксперт подчеркнул, что умение сопоставлять данные гаджета с реальной обстановкой становится критически важным в условиях некорректной работы спутниковых сигналов в мегаполисах.

Ранее биологи предупреждали, что повсеместное внедрение спутниковых технологий меняет структуру работы мозга, постепенно лишая человека способности самостоятельно выстраивать маршруты. Исследователи отмечают, что безоговорочное доверие алгоритмам притупляет внимание и заставляет игнорировать очевидные несоответствия на местности.

Васильев отметил, что современные навигаторы, использующие системы GPS и ГЛОНАСС, регулярно дают сбои в городской черте. По его словам, водители часто сталкиваются с эффектом "заброса", когда устройство ошибочно определяет местоположение в десятках километров от реальной точки. В таких ситуациях полагаться исключительно на электронику становится опасно. К слову, иногда гаджеты подводят не только из-за программных сбоев: в летний период смартфон в машине становится жертвой жары, что ведет к внезапному отключению навигации.

"Не стоит доверять навигаторам на сто процентов. Способность ориентироваться по карте без навигации в последнее время все больше необходима людям. Только эта ситуация и позволяет водителям развиваться, мыслить абстрактно и задействовать те полушария, которые отвечают за пространственное восприятие", — рассказал Васильев.

Эксперт добавил, что полное делегирование функций ориентирования технике ведет к интеллектуальному расслаблению. Особо остро проблема проявляется в профессиональной среде, например, среди таксистов, которые без подсказок системы теряют связь с реальностью и не могут найти дорогу к клиенту даже по описанию.

При этом стоит учитывать, что не только навигация требует концентрации внимания: ученые доказали, что привычное управление машиной с автоматической трансмиссией снижает нагрузку на нервную систему по сравнению с механикой.

Для решения проблемы Васильев предложил властям мегаполисов улучшить дорожную инфраструктуру, добавив интуитивно понятную напольную разметку. Дублирование направлений к аэропортам или крупным развязкам прямо на полосах движения позволит водителям реже отвлекаться на экраны телефонов.

Такая мера актуальна и потому, что излишняя цифровизация салонов, где замена кнопок на экраны стала нормой, и без того негативно влияет на безопасность. Кроме того, чрезмерное внимание к гаджету на лобовом стекле может привлечь внимание инспекторов, поскольку неправильное расположение аксессуаров нередко становится поводом для административного протокола.

"В Москве не хватает на многих дорогах указателей прямо на полосе. Если написать на асфальте, что по этой полосе ты доедешь до терминала аэропорта, то не будет никакой путаницы и лишних перестроений. Информирование о том, в какой полосе находится водитель, привело бы к упорядоченному движению и уменьшению количества ДТП", — отметил специалист.

В завершение Васильев рекомендовал автомобилистам заранее изучать маршрут перед поездкой, чтобы иметь общее представление о ключевых магистралях и развязках. Это помогает не только сохранять когнитивные функции, но и избегать стресса при потере сигнала. Опыт показывает, что даже при работающей системе нельзя расслабляться, так как порой привычный навигатор видит несуществующие камеры, вводя водителя в заблуждение относительно скоростного режима.

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