© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:39

Музей боевой славы 155-й бригады: Путин раскрыл главный секрет героев

Новый музей во Владивостоке: Путин оценил вклад 155-й бригады в историю

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Владивосток посетил музей боевой славы 155-й бригады морской пехоты. Музей является филиалом Национального центра "Россия" и посвящён истории соединения и подвигам его бойцов.

"Вся страна помнит", — подчеркнул глава государства, говоря о главной задаче музея — сохранении памяти о павших героях.

Экспозиция включает исторические материалы, шевроны и наградное оружие. Особое место занимает интерактивный стенд с пятью мультимедийными экранами, рассказывающими о подвигах бойцов, удостоенных высших государственных наград.

Среди героев — дважды Герой России генерал-майор Михаил Гудков, имя которого носит бригада, Герои РФ Мингиян Лиджиев, Андрей Иванов, вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов и Андрей Машаровский.

Президент отметил, что современный формат экспозиции выполнен на высоком уровне и оказывает сильное эмоциональное воздействие на посетителей.

Три интересных факта

  1. 155-я бригада морской пехоты создана в 1967 году и считается одной из самых боеспособных частей Тихоокеанского флота.
  2. Генерал-майор Михаил Гудков — единственный дважды Герой России среди морских пехотинцев.
  3. Музей во Владивостоке стал первым региональным филиалом Национального центра "Россия".

