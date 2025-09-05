Музей боевой славы 155-й бригады: Путин раскрыл главный секрет героев
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Владивосток посетил музей боевой славы 155-й бригады морской пехоты. Музей является филиалом Национального центра "Россия" и посвящён истории соединения и подвигам его бойцов.
"Вся страна помнит", — подчеркнул глава государства, говоря о главной задаче музея — сохранении памяти о павших героях.
Экспозиция включает исторические материалы, шевроны и наградное оружие. Особое место занимает интерактивный стенд с пятью мультимедийными экранами, рассказывающими о подвигах бойцов, удостоенных высших государственных наград.
Среди героев — дважды Герой России генерал-майор Михаил Гудков, имя которого носит бригада, Герои РФ Мингиян Лиджиев, Андрей Иванов, вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов и Андрей Машаровский.
Президент отметил, что современный формат экспозиции выполнен на высоком уровне и оказывает сильное эмоциональное воздействие на посетителей.
Три интересных факта
- 155-я бригада морской пехоты создана в 1967 году и считается одной из самых боеспособных частей Тихоокеанского флота.
- Генерал-майор Михаил Гудков — единственный дважды Герой России среди морских пехотинцев.
- Музей во Владивостоке стал первым региональным филиалом Национального центра "Россия".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru